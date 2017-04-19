Я с 15 лет дерусь с более крупными и сильными боксерами и никогда никого не боялся - Альварес о Головкине

Мексиканец не впечатлен формой и мастерством GGG.
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Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес заявил, что рассматривает предстоящий бой со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим в качестве важного поединка, а не как разминку перед встречей с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает boxingscene.com.
"Бой с Чавесом-младшим - это тоже важный для меня поединок. Я не сконцентрирован на другом боксере", - заявил Альварес.
При этом "Канело" отметил, что не впечатлен ни габаритами Головкина, ни его тренировками, ни его силой.
"Все это меня совершенно не впечатляет и не пугает. Все мои соперники были в отличной форме. И я сам хорошо подготовлен. Я с 15 лет дерусь с более крупными и сильными боксерами и я никогда никого не боялся", - добавил мексиканец.
Напомним, ранее промоутер Альвареса Эрик Гомес заявил, что они уладили многие детали боя с Головкиным. По его словам, "Канело" хочет провести его в сентябре, но для начала ему нужно пройти Хулио Сезара Чавеса-младшего, поединок с которым состоится 6 мая.