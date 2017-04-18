Не сомневайтесь, наш бой с Тайсоном Фьюри состоится в подходящее время - Энтони Джошуа

Фьюри называл соотечественника "бумажным чемпионом" и "щенком".
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Энтони Джошуа. Фото Sky Sport
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) продолжил словесный конфликт с бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри (25-0, 18 КО).
Как сообщает "Чемпионат", британцы уже неоднократно обменивались выпадами в прессе, обещая устроить бой.
Ранее Фьюри назвал Джошуа "бумажным чемпионом" и "щенком".
"Думаю, я забрался к нему в голову. Понимаете, о чем я? Он много обо мне говорит, так что, должно быть, я у него в голове. Наш бой состоится, не сомневайтесь. Но он будет в подходящее время. Если он хочет драться - не проблема", - заявил Джошуа в интервью iFL TV.
В следующем бою Джошуа 29 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли" встретится с украинцем Владимиром Кличко (64-4, 53 КО).
Стоит отметить, что именно Кличко был последним соперником Фьюри. В ноябре 2015 года британец сенсационно победил украинца. Затем стороны дважды пытались сделать реванш, но поединок переносился - сначала из-за травмы, а затем из-за положительной допинг-пробы Фьюри, который употреблял кокаин.
Как сообщает "Чемпионат", британцы уже неоднократно обменивались выпадами в прессе, обещая устроить бой.
Ранее Фьюри назвал Джошуа "бумажным чемпионом" и "щенком".
"Думаю, я забрался к нему в голову. Понимаете, о чем я? Он много обо мне говорит, так что, должно быть, я у него в голове. Наш бой состоится, не сомневайтесь. Но он будет в подходящее время. Если он хочет драться - не проблема", - заявил Джошуа в интервью iFL TV.
В следующем бою Джошуа 29 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли" встретится с украинцем Владимиром Кличко (64-4, 53 КО).
Стоит отметить, что именно Кличко был последним соперником Фьюри. В ноябре 2015 года британец сенсационно победил украинца. Затем стороны дважды пытались сделать реванш, но поединок переносился - сначала из-за травмы, а затем из-за положительной допинг-пробы Фьюри, который употреблял кокаин.