Рамирес уничтожит Головкина, как уничтожил Абрахама - Боб Арум

Глава Top Rank надеется устроить этот бой.
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- Хильберто Рамирес озвучил ориентировочные сроки боя с Геннадием Головкиным
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум надеется устроить Хильберто Рамиресу бой против казахстанца Геннадия Головкина, если мексиканец успешно выступит в ближайшие выходные, сообщает WorldBoxingNews.net.
"Все идет к тому, что бой Рамиреса будет успешным 22 апреля. И я бы устроил ему поединок с Головкиным, на кону которого будет стоять все. Я думаю, Рамирес уничтожит Головкина, как уничтожил Артура Абрахама", - сказал Арум.
По его мнению, на результат боя с Дэниэлом Джейкобсом сказался возраст 35-летнего Головкина.
"Это со всеми происходит. Вот мне 85, и возраст дает о себе знать. Это даже не вопрос", - добавил промоутер.
Напомним, ранее Арум рассказал о том, что уже провел переговоры с командой Головкина по поводу боя с Рамиресом. Также он назвал сроки его проведения.
Именно Рамирес называется главным претендентом на бой с Головкиным, если казахстанский средневес поднимется в категорию второго среднего веса.