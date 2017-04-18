Шуменов показал свое лицо после операции, из-за которой отменился бой с Дортикосом

Боксеру повредили сетчатку во время спарринга.
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Обладатель пояса "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе Бейбут Шуменов (17-2, 11 КО) показал корреспонденту Vesti.kz фото травмированного глаза.
Накануне казахстанский боксер перенес срочную операцию в клинике Лас-Вегаса после того, как ему повредили сетчатку во время спарринга. Подробнее о травме и сроках восстановления известного казахстанского боксера можно прочитать здесь.
Напомним, из-за этой травмы Шуменову пришлось отменить бой против "временного" чемпиона WBA кубинца Юниера Дортикоса (21-0, 20 КО). 29 апреля в Лас-Вегасе боксеры должны были определить обязательного претендента для действующего "суперчемпиона" WBA россиянина Дениса Лебедева.
Фото из личного архива Бейбута Шуменова