Стали известны подробности травмы Шуменова и сроки восстановления после операции

Казахстанскому боксеру пришлось отменить бой.
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Причиной отмены боя обладателя пояса "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе Бейбута Шуменова (17-2, 11 КО) против "временного" чемпиона WBA в этом же весе кубинца Юниера Дортикоса (21-0, 20 КО) стала травма глаза казахстанского боксера, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Накануне во время тренировки спарринг-партнер попал большим пальцем боксерской перчатки в правый глаз Шуменову. Врачи констатировали повреждение сетчатки, спортсмену пришлось перенести срочную операцию.
Примерным сроком восстановления Шуменова врачи называют 30-40 дней. После операции боксера не стали задерживать в клинике, он продолжает лечение у себя дома в Лас-Вегасе, принимая в том числе сильные обезболивающие препараты.
Напомним, бой Шуменов - Дортикос должен был состояться 29 апреля в Лас-Вегасе, но накануне стало известно, что он отменен. Боксеры должны были определить обязательного претендента для действующего "суперчемпиона" WBA россиянина Дениса Лебедева.