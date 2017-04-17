Ковалев будет готовиться к реваншу с Уордом во "втором доме" Головкина

Второй бой россиянина и американца состоится 17 июня в Лас-Вегасе.
Сегодня 12:30
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Фото с сайта boxingscene.com
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев (30-1-1, 26 КО) с 29 апреля в Калифорнии начнет основной этап подготовки к мачту-реваншу против чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американцем Андре Уордом (31-0, 15 КО). Об этом сообщила промоутер россиянина Кэти Дува.
"Сергей 29 апреля отправится в Big Bear (знаменитый тренировочный лагерь в горах Калифорнии) и проведет там три недели для набора необходимых физических кондиций. После этого он переедет в Окснард и добавит боксерские тренировки", - сказала Дува, слова которой приводит BoxingScene.com.
Реванш между Ковалевым и Уордом пройдет 17 июня в Лас-Вегасе. На кону будут стоять четыре титула.
Добавим, что городок Big Bear находится у подножия гор и одноименного озера. Здесь свои тренировки и подготовку к боям проводит казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО), владеющий титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. Подробнее о "втором доме" GGG можно прочитать здесь.
"Сергей 29 апреля отправится в Big Bear (знаменитый тренировочный лагерь в горах Калифорнии) и проведет там три недели для набора необходимых физических кондиций. После этого он переедет в Окснард и добавит боксерские тренировки", - сказала Дува, слова которой приводит BoxingScene.com.
Реванш между Ковалевым и Уордом пройдет 17 июня в Лас-Вегасе. На кону будут стоять четыре титула.
Добавим, что городок Big Bear находится у подножия гор и одноименного озера. Здесь свои тренировки и подготовку к боям проводит казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО), владеющий титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. Подробнее о "втором доме" GGG можно прочитать здесь.