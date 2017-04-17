Чавеса нельзя недооценивать, но если бы у меня были лишние деньги, то я поставил бы на "Канело" - Лемье

Канадец выступит в андеркарте у двух мексиканцев.
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Давид Лемье. Фото с сайта Fight Network
Экс-чемпион мира в среднем весе канадский боксер Давид Лемье (37-0, 33 КО) сделал прогноз на предстоящий бой между двумя мексиканцами Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО) и Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50-2-1, 32 КО).
"Судя по тому, как тренируется Чавес, нужно сказать, что его нельзя недооценивать. Но все мы знаем, что "Канело" прекрасный боец, и потому мы ожидаем, что он одержит верх.
Тем не менее я не думаю, что "Канело" нокаутирует Чавеса. Для него это будет очень трудный бой. Они оба очень хорошие боксеры. Вместе с тем если бы у меня были лишние деньги, то я поставил бы на "Канело", - цитирует Лемье BoxingScene.com.
Напомним, бой между "Канело" и Чавесом-младшим состоится 6 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и пройдет в рамках промежуточного веса 164,5 фунта. В рамках этого вечера бокса выступит и Лемье.
"Судя по тому, как тренируется Чавес, нужно сказать, что его нельзя недооценивать. Но все мы знаем, что "Канело" прекрасный боец, и потому мы ожидаем, что он одержит верх.
Тем не менее я не думаю, что "Канело" нокаутирует Чавеса. Для него это будет очень трудный бой. Они оба очень хорошие боксеры. Вместе с тем если бы у меня были лишние деньги, то я поставил бы на "Канело", - цитирует Лемье BoxingScene.com.
Напомним, бой между "Канело" и Чавесом-младшим состоится 6 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и пройдет в рамках промежуточного веса 164,5 фунта. В рамках этого вечера бокса выступит и Лемье.