Экс-соперник "Канело" выразил cомнения относительно прочности подбородка Головкина

Альфредо Ангуло оценил шансы боксеров на победу.
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Сауль Альварес и Альфредо Ангуло (справа). Фото с сайта The Fight City
Мексиканский боксер Альфредо Ангуло выразил сомнения относительно прочности подбородка Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), а также дал оценку боям казахстанца с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-2, 29 КО) и Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО).
"Джейкобс провел хороший бой, но ему нужно было сделать чуть больше для победы. Когда вы деретесь против чемпиона мира, то у него есть небольшое преимущество, поэтому нужно выигрывать раунды гораздо чище.
Что касается боя с "Канело", то мое мнение не изменилось - Головкин имеет отличные шансы на победу за счет своей силы удара. Но, думаю, и у "Канело" есть такая возможность, он многому научился. К тому же, подбородок Головкина еще не проверяли на 100 процентов, а "Канело" показал свою способность держать удар в поединке с Джеймсом Киркландом. Так что будет интересно посмотреть, чью руку поднимет рефери", - сказал Ангуло в беседе с Villainfy Media.
В то же время Ангуло не раз упрекал своего бывшего соперника "Канело", которому он досрочно проиграл в 2014 году, за то, что тот избегает боя с Головкиным.
"Джейкобс провел хороший бой, но ему нужно было сделать чуть больше для победы. Когда вы деретесь против чемпиона мира, то у него есть небольшое преимущество, поэтому нужно выигрывать раунды гораздо чище.
Что касается боя с "Канело", то мое мнение не изменилось - Головкин имеет отличные шансы на победу за счет своей силы удара. Но, думаю, и у "Канело" есть такая возможность, он многому научился. К тому же, подбородок Головкина еще не проверяли на 100 процентов, а "Канело" показал свою способность держать удар в поединке с Джеймсом Киркландом. Так что будет интересно посмотреть, чью руку поднимет рефери", - сказал Ангуло в беседе с Villainfy Media.
В то же время Ангуло не раз упрекал своего бывшего соперника "Канело", которому он досрочно проиграл в 2014 году, за то, что тот избегает боя с Головкиным.