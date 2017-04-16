Из первого боя с Уордом сделал один вывод: не доводить до судейского решения - Ковалев

Россиянин добавил, что 17 июня он заберет свои пояса у американца.
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Фото: Forbes
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев (30-1-1, 26 КО) в интервью "Известиям" рассказал о плане на предстоящий реванш с чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американцем Андре Уордом (31-0, 15 КО).
Ранее было официально объявлено, что их реванш состоится 17 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В США бой будет транслироваться телеканалом HBO через систему PPV (платные трансляции).
- Вы довольны, что реванш с Уордом все же состоится?
- Я рад, что эта эпопея, наконец, завершилась подписанием контракта на бой. Осталось только увидеть моего соперника в ринге. Уорд убегал от этого поединка как мог - не удивлюсь, если он и дальше продолжит это делать. За пару недель до боя, к примеру, объявит о травме… Он прекрасно понимает, что не заслуживает права обладать поясами, которые достались ему случайно. Это мои пояса, и 17 июня я выйду на ринг и заберу у него то, что по праву принадлежит мне.
- Представители американца заявляли, что он способен нокаутировать Вас...
- Серьезно? У нас в Челябинске ребята на улице бьют сильнее, чем он. Неужели кто-то еще не понимает - победа досталась ему случайно. Достаточно вспомнить реакцию зала, когда Уорда объявили победителем. Зрителя не обманешь…
- Какие выводы Вы сделали из вашего первого боя?
- Вывод один: не доводить поединок до судейского решения. Буду драться раунд за раундом, пока соперник не упадет на настил ринга. Я заберу у него свои чемпионские пояса и докажу всему миру, что являюсь сильнейшим боксером в нашей весовой категории.
- У Вас нет некоторой недооценки своего противника?
- Нет. Более того, я переоценил его способности. Сейчас я знаю, что он представляет собой как боксер, так что теперь у него нет ни одного шанса.
- Тренер Уорда заявил, что Вы сдали из-за злоупотребления алкоголем...
- Команда моего соперника очень любит много говорить. У нас же принято доказывать свои слова делом. Что касается заявлений по поводу алкоголя, то скажу лишь, что смогу победить Уорда даже пьяным (смеется).
- Как проходили переговоры о проведении реванша?
- Есть контракт, который предусматривает определенные обязательства. В нашем случае в договоре был пункт об обязательном реванше. Так что единственным вариантом для Андре уйти от боя было завершение карьеры. Кстати, об этом он тоже говорил... У меня отличная команда менеджеров, которым я всецело доверяю. А моя работа - выходить на ринг и сражаться. Реванш все расставит по своим местам.
Напомним, в первом бою за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе, прошедшем 20 ноября в Лас-Вегасе, победу единогласным решением праздновал Уорд, который побывал в нокдауне во втором раунде. Таким образом, Ковалев потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере.
Ранее было официально объявлено, что их реванш состоится 17 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В США бой будет транслироваться телеканалом HBO через систему PPV (платные трансляции).
- Вы довольны, что реванш с Уордом все же состоится?
- Я рад, что эта эпопея, наконец, завершилась подписанием контракта на бой. Осталось только увидеть моего соперника в ринге. Уорд убегал от этого поединка как мог - не удивлюсь, если он и дальше продолжит это делать. За пару недель до боя, к примеру, объявит о травме… Он прекрасно понимает, что не заслуживает права обладать поясами, которые достались ему случайно. Это мои пояса, и 17 июня я выйду на ринг и заберу у него то, что по праву принадлежит мне.
- Представители американца заявляли, что он способен нокаутировать Вас...
- Серьезно? У нас в Челябинске ребята на улице бьют сильнее, чем он. Неужели кто-то еще не понимает - победа досталась ему случайно. Достаточно вспомнить реакцию зала, когда Уорда объявили победителем. Зрителя не обманешь…
- Какие выводы Вы сделали из вашего первого боя?
- Вывод один: не доводить поединок до судейского решения. Буду драться раунд за раундом, пока соперник не упадет на настил ринга. Я заберу у него свои чемпионские пояса и докажу всему миру, что являюсь сильнейшим боксером в нашей весовой категории.
- У Вас нет некоторой недооценки своего противника?
- Нет. Более того, я переоценил его способности. Сейчас я знаю, что он представляет собой как боксер, так что теперь у него нет ни одного шанса.
- Тренер Уорда заявил, что Вы сдали из-за злоупотребления алкоголем...
- Команда моего соперника очень любит много говорить. У нас же принято доказывать свои слова делом. Что касается заявлений по поводу алкоголя, то скажу лишь, что смогу победить Уорда даже пьяным (смеется).
- Как проходили переговоры о проведении реванша?
- Есть контракт, который предусматривает определенные обязательства. В нашем случае в договоре был пункт об обязательном реванше. Так что единственным вариантом для Андре уйти от боя было завершение карьеры. Кстати, об этом он тоже говорил... У меня отличная команда менеджеров, которым я всецело доверяю. А моя работа - выходить на ринг и сражаться. Реванш все расставит по своим местам.
Напомним, в первом бою за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе, прошедшем 20 ноября в Лас-Вегасе, победу единогласным решением праздновал Уорд, который побывал в нокдауне во втором раунде. Таким образом, Ковалев потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере.