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Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
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Темиртау Номад 19:00
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Шахтер-Булат Каспий
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Махтаарал Кыран
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Лестер Сити Атлетико М 00:45
Реал М Бавария 00:45
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Шахтер (мол) Иртыш (мол)
Жетысу (мол) Кайсар (мол)
СДЮШОР №7 Актобе (мол)
Астана (мол) Кайрат М (мол)
Атырау (мол) Окжетпес (мол)
Тараз (мол) Алтай УК
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Кызыл-Жар СК Ордабасы 16:00
Жетысу Астана 16:00
Тобол Шахтер 17:30
Акжайык Актобе 18:00
Иртыш Кайсар 19:00
Кайрат Тараз 19:30
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Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
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Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 15:00
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Мартин Недовесов 08:00
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Ешенов МакГурк
Журавский Муча
Шарибаев Рамзи
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 15:10
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Барсы Атырау Каспий 16:45
Астана Тобол 19:00
Обсуждаемые

Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

Из первого боя с Уордом сделал один вывод: не доводить до судейского решения - Ковалев

Россиянин добавил, что 17 июня он заберет свои пояса у американца.

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8 Комментариев
Фото: Forbes
Фото: Forbes
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев (30-1-1, 26 КО) в интервью "Известиям" рассказал о плане на предстоящий реванш с чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американцем Андре Уордом (31-0, 15 КО).

Ранее было официально объявлено, что их реванш состоится 17 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В США бой будет транслироваться телеканалом HBO через систему PPV (платные трансляции).

- Вы довольны, что реванш с Уордом все же состоится?

- Я рад, что эта эпопея, наконец, завершилась подписанием контракта на бой. Осталось только увидеть моего соперника в ринге. Уорд убегал от этого поединка как мог - не удивлюсь, если он и дальше продолжит это делать. За пару недель до боя, к примеру, объявит о травме… Он прекрасно понимает, что не заслуживает права обладать поясами, которые достались ему случайно. Это мои пояса, и 17 июня я выйду на ринг и заберу у него то, что по праву принадлежит мне.

- Представители  американца заявляли, что он способен нокаутировать Вас...

- Серьезно? У нас в Челябинске ребята на улице бьют сильнее, чем он. Неужели кто-то еще не понимает - победа досталась ему случайно. Достаточно вспомнить реакцию зала, когда Уорда объявили победителем. Зрителя не обманешь…

- Какие выводы Вы сделали из вашего первого боя?

- Вывод один: не доводить поединок до судейского решения. Буду драться раунд за раундом, пока соперник не упадет на настил ринга. Я заберу у него свои чемпионские пояса и докажу всему миру, что являюсь сильнейшим боксером в нашей весовой категории.

- У Вас нет некоторой недооценки своего противника?

- Нет. Более того, я переоценил его способности. Сейчас я знаю, что он представляет собой как боксер, так что теперь у него нет ни одного шанса.

- Тренер Уорда заявил, что Вы сдали из-за злоупотребления алкоголем...

- Команда моего соперника очень любит много говорить. У нас же принято доказывать свои слова делом. Что касается заявлений по поводу алкоголя, то скажу лишь, что смогу победить Уорда даже пьяным (смеется).

- Как проходили переговоры о проведении реванша?

- Есть контракт, который предусматривает определенные обязательства. В нашем случае в договоре был пункт об обязательном реванше. Так что единственным вариантом для Андре уйти от боя было завершение карьеры. Кстати, об этом он тоже говорил... У меня отличная команда менеджеров, которым я всецело доверяю. А моя работа - выходить на ринг и сражаться. Реванш все расставит по своим местам.

Напомним, в первом бою за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе, прошедшем 20 ноября в Лас-Вегасе, победу единогласным решением праздновал Уорд, который побывал в нокдауне во втором раунде. Таким образом, Ковалев потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере.
  Комментариев: 8
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Комментарии

 
 
ТТ 44 Сегодня 11:05
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1985
Мысля правильная. Не дадут тебе судьи победу.
Ответить 2
 
GOD OF WAR Сегодня 13:49
Статус: Юниор
Рейтинг: 93
ТТ 44,чтобы победить Уорда мало быть хорошим боксером, надо быть еще хорошим борцом с хорошим физикой
Ответить 1
 
Islam Zhanbolar Сегодня 11:27
Статус: Профи
Рейтинг: 370
Шатать его надо шатать жоско и недоводить до 12 раунда
Ответить 1
 
Mr Сегодня 11:50
Статус: Профи
Рейтинг: 369
Ковалев только сейчас сделал этот вывод? По моему это было ясно с самого начала.
В случаях с Канело и Уордом, до решения доводить нельзя!
Ответить 1
 
Абылай Койбасов Сегодня 13:10
Статус: Зритель
Рейтинг: 9
Сергей да положи ты его в седьмом раунде дальше он не потянет!!! Удачи Казахстан Актау с тобой!!!
Ответить 1
 
Allen Tontin Сегодня 13:23
Статус: Профи
Рейтинг: 450
Давай Сережв работай,готовься упорно положи его до 5го раунда,главное с трезвой головой и без эмоций
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**Б@гл@н* * Сегодня 13:45
Статус: Дублёр
Рейтинг: 105
Крашер отправь этого мусорного мешка на свалку
Ответить 1
 
Нурлан Алиакбаров Сегодня 13:48
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1095
Надо было еще в первом бою не доводить до судейских решений, Всевышний тебе еще один шанс дает, так, что не упусти его. Отправь этого сыкуна спать на несколько минут.
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