Чемпион мира рассказал о "плюсах" боев Головкина с Сондерсом или Альваресом

По его словам, GGG должен выбрать одну из топовых встреч.
Вчера 19:14
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Геннадий Головкин. Фото с официального сайта канала HBO
Известный казахстанский боксер, чемпион мира-2003 и победитель первенства Азии-2004 Галиб Джафаров поделился с корреспондентом Vesti.kz своим мнением о выборе следующего соперника для Геннадия Головкина.
"Все из Интернета знают, какие варианты есть у Геннадия. Есть Билли Джо Сондерс, который готов сейчас боксировать, и есть договоренность о бое с Саулем Альваресом в сентябре. Бой с Сондерсом - это мечта для Головкина. У него четвертый пояс, который необходим, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе. А бой с Альваресом - это финансовая выгода. По расписанию эти бои совсем рядом находятся. В июне и сентябре.
Но надо учитывать несколько моментов. Нужно к этим боям "сделать вес". То есть нужно "сделать вес", отбоксировать и восстанавливаться. И потом опять набирать форму надо, ведь Альварес тоже непростой. На это тоже время требуется. Два-три месяца. Потихоньку, основательно. Поэтому либо Головкин становится первым абсолютным чемпионом в среднем весе. А если выберет Альвареса, то его мечта отложится на неопределенное время. Есть ведь риск, что Сондерс потеряет свой титул в бою с другим соперником", - поделился мнением Джафаров.
По его словам, команда Геннадия Головкина, скорее всего, уже определилась со своей стратегией действий, и в ближайшее время ее обнародует. Джафаров считает, что в любом случае команда GGG выберет оптимальный вариант для нашего боксера.
Напомним, следующий бой казахстанца Геннадия Головкина, владеющего поясами по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, планировался в июне в Астане и мог стать объединительным. Правда, по информации американского журналиста Криса Мэнникса, казахстанец отказался от объединительного поединка с британцем Билли Джо Сондерсом. Его следующим соперником может стать мексиканец Сауль "Канело" Альварес. Бой запланирован в сентябре.
"Все из Интернета знают, какие варианты есть у Геннадия. Есть Билли Джо Сондерс, который готов сейчас боксировать, и есть договоренность о бое с Саулем Альваресом в сентябре. Бой с Сондерсом - это мечта для Головкина. У него четвертый пояс, который необходим, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе. А бой с Альваресом - это финансовая выгода. По расписанию эти бои совсем рядом находятся. В июне и сентябре.
Но надо учитывать несколько моментов. Нужно к этим боям "сделать вес". То есть нужно "сделать вес", отбоксировать и восстанавливаться. И потом опять набирать форму надо, ведь Альварес тоже непростой. На это тоже время требуется. Два-три месяца. Потихоньку, основательно. Поэтому либо Головкин становится первым абсолютным чемпионом в среднем весе. А если выберет Альвареса, то его мечта отложится на неопределенное время. Есть ведь риск, что Сондерс потеряет свой титул в бою с другим соперником", - поделился мнением Джафаров.
По его словам, команда Геннадия Головкина, скорее всего, уже определилась со своей стратегией действий, и в ближайшее время ее обнародует. Джафаров считает, что в любом случае команда GGG выберет оптимальный вариант для нашего боксера.
Напомним, следующий бой казахстанца Геннадия Головкина, владеющего поясами по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, планировался в июне в Астане и мог стать объединительным. Правда, по информации американского журналиста Криса Мэнникса, казахстанец отказался от объединительного поединка с британцем Билли Джо Сондерсом. Его следующим соперником может стать мексиканец Сауль "Канело" Альварес. Бой запланирован в сентябре.