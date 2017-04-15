Все выделяют тот нокдаун от Ковалева, будто это лучший момент моей карьеры - Уорд

Американский боксер ответил критикам.
Вчера 22:23
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Фото: Las Vegas Review-Journal
Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американец Андре Уорд (31-0, 15 КО) выразил недоумение, почему критики так выделяют нокдаун от россиянина Сергея Ковалева (30-1-1, 26 КО) в их первом поединке.
"Все мои критики должны понять, что в Ковалеве нет ничего страшного. Вы понимаете, что мы с ним провели 12 раундов боя всего четыре месяца назад?
Все хотят выделить тот нокдаун в первом бою, такое ощущение, что это лучший момент моей карьеры. Но парни, видели ли вы следующие за этим десять раундов? Никто не говорит об этом. В первом бою я включился в работу после третьего раунда, в этот раз все начнется раньше.
Сейчас реальность такова, что вы должны увидеть меня 17 июня. Будете ли вы болеть за меня или против меня, вам нужно настроиться на 17 июня, чтобы увидеть то, чего вы так хотели", - приводит слова Уорда BoxingScene.
Напомним, в первом бою, состоявшемся в ноябре прошлого года, Уорд победил единогласным решением судей, побывав в нокдауне во втором раунде. Их реванш назначен на 17 июня в Лас-Вегасе.
"Все мои критики должны понять, что в Ковалеве нет ничего страшного. Вы понимаете, что мы с ним провели 12 раундов боя всего четыре месяца назад?
Все хотят выделить тот нокдаун в первом бою, такое ощущение, что это лучший момент моей карьеры. Но парни, видели ли вы следующие за этим десять раундов? Никто не говорит об этом. В первом бою я включился в работу после третьего раунда, в этот раз все начнется раньше.
Сейчас реальность такова, что вы должны увидеть меня 17 июня. Будете ли вы болеть за меня или против меня, вам нужно настроиться на 17 июня, чтобы увидеть то, чего вы так хотели", - приводит слова Уорда BoxingScene.
Напомним, в первом бою, состоявшемся в ноябре прошлого года, Уорд победил единогласным решением судей, побывав в нокдауне во втором раунде. Их реванш назначен на 17 июня в Лас-Вегасе.