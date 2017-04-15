Тренер Конора МакГрегора назвал Флойда Мейвезера "мусорным мешком"

Он считает, что у боксера мерзкий характер.
15 апреля 19:33
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Джо Кавана (справа) и Конор МакГрегор. Фото MMA Junkie
Известный тренер Джон Кована, работающий с чемпионом UFC в легком весе ирландцем Конором МакГрегором, раскритиковал американца Флойда Мейвезера-младшего.
Известно, что Мейвезер и МакГрегор ведут переговоры о бое. Поединок может пройти по правилам бокса.
Недавно президент UFC Дана Уайт заявил, что сторонам Мейвезера и МакГрегора осталось уладить некоторые детали.
"Я думаю, что Флойд Мейвезер - мусорный мешок. Он избивал своих девушек. Я видел ролики, снятые в его зале. У него просто мерзкий характер. Он заставляет парней драться бесконечное число раундов, пока одному из них не станет совсем плохо. Он просто нехороший человек", - приводит слова Каваны "Чемпионат" со ссылкой на MMA Mania.
40-летний Мейвезер завершил карьеру в сентябре 2015 года, уйдя непобежденным. Американец выиграл все 49 боев (26 нокаутом) и становился чемпионом мира в пяти разных весовых категориях. Долгие годы Мейвезер был лучшим боксером вне зависимости от весовой категории в рейтинге P4P журнала The Ring.
На счету 28-летнего МакГрегора 24 боя - 21 победа и три поражения в смешанных единоборствах. Сразу 19 схваток он завершал досрочно, а два его поражения случились, еще когда он только начинал свой путь в ирландских промоушенах.
В UFC МакГрегор перешел в 2013 году и стал первым в истории организации чемпионом в двух весовых категориях. Единственное поражение ирландцу в UFC нанес американец Нэйт Диас.
Известно, что Мейвезер и МакГрегор ведут переговоры о бое. Поединок может пройти по правилам бокса.
Недавно президент UFC Дана Уайт заявил, что сторонам Мейвезера и МакГрегора осталось уладить некоторые детали.
"Я думаю, что Флойд Мейвезер - мусорный мешок. Он избивал своих девушек. Я видел ролики, снятые в его зале. У него просто мерзкий характер. Он заставляет парней драться бесконечное число раундов, пока одному из них не станет совсем плохо. Он просто нехороший человек", - приводит слова Каваны "Чемпионат" со ссылкой на MMA Mania.
40-летний Мейвезер завершил карьеру в сентябре 2015 года, уйдя непобежденным. Американец выиграл все 49 боев (26 нокаутом) и становился чемпионом мира в пяти разных весовых категориях. Долгие годы Мейвезер был лучшим боксером вне зависимости от весовой категории в рейтинге P4P журнала The Ring.
На счету 28-летнего МакГрегора 24 боя - 21 победа и три поражения в смешанных единоборствах. Сразу 19 схваток он завершал досрочно, а два его поражения случились, еще когда он только начинал свой путь в ирландских промоушенах.
В UFC МакГрегор перешел в 2013 году и стал первым в истории организации чемпионом в двух весовых категориях. Единственное поражение ирландцу в UFC нанес американец Нэйт Диас.