Конвенция WBC в Астане может помочь Исламу для привлечения титульного боя - американский эксперт

В последнем бою он одержал победу нокаутом уже в первом раунде
14 апреля 21:20
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Канат Ислам. Фото zhusan.kz/Женис Ыскабай
Представитель команды профессионального боксера Бобби Ганна, выступающего в первом тяжелом весе, американский эксперт Джо Мак рассказал корреспонденту Vesti.kz, почему Канат Ислам, обладающей поясами WBO Intercontinental и WBA Fedelatin в первом среднем весе, может провести титульный бой в Астане.
"Команде Ислама нужно постараться заманить на вечер бокса в Астане одного из чемпионов. Сейчас нужно ловить момент, проведение конвенции WBC в Казахстане может сыграть неплохую роль в привлечении Смита или даже Чарло. Исламу пора заявлять о своих амбициях. Последний бой на вечере у Роя Джонса показал уровень Каната. Для того чтобы войти в элиту, ему необходимо уже в ближайшем бою выходить на серьезную оппозицию", - отметил Джо Мак.
Ранее журналист Last Call Radio Show Джейк Донован заявлял, что поединок временного чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO британца Лиама Смита и Ислама может пройти в этом году.
Большой вечер бокса в Астане с участием Ислама и других звезд казахстанского профессионального бокса намечен на сентябрь текущего года. Сам боксер рассчитывает, что его поединок в столице Казахстана будет титульным.
Напомним, последний поединок Ислама с бразильцем Робсоном Ассисом прошел в США и завершился досрочной победой казахстанца. Боксеры должны были провести на ринге десять раундов, но Ислам нокаутировал Ассиса уже в первом раунде, при этом сам дрался с сильным рассечением глаза.
Стоит отметить, что благодаря последней победе Канат поднялся на десять позиций в рейтинге своего дивизиона.
"Команде Ислама нужно постараться заманить на вечер бокса в Астане одного из чемпионов. Сейчас нужно ловить момент, проведение конвенции WBC в Казахстане может сыграть неплохую роль в привлечении Смита или даже Чарло. Исламу пора заявлять о своих амбициях. Последний бой на вечере у Роя Джонса показал уровень Каната. Для того чтобы войти в элиту, ему необходимо уже в ближайшем бою выходить на серьезную оппозицию", - отметил Джо Мак.
Ранее журналист Last Call Radio Show Джейк Донован заявлял, что поединок временного чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO британца Лиама Смита и Ислама может пройти в этом году.
Большой вечер бокса в Астане с участием Ислама и других звезд казахстанского профессионального бокса намечен на сентябрь текущего года. Сам боксер рассчитывает, что его поединок в столице Казахстана будет титульным.
Напомним, последний поединок Ислама с бразильцем Робсоном Ассисом прошел в США и завершился досрочной победой казахстанца. Боксеры должны были провести на ринге десять раундов, но Ислам нокаутировал Ассиса уже в первом раунде, при этом сам дрался с сильным рассечением глаза.
Стоит отметить, что благодаря последней победе Канат поднялся на десять позиций в рейтинге своего дивизиона.