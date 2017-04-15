Соперник Брука рассчитывает нокаутировать его лучше, чем Головкин

Эррол Спенс заявил, что не станет специально пропускать удары.
Американский боксер Эррол Спенс, комментируя свою подготовку к бою против чемпиона IBF в полусреднем весе британца Келла Брука, заявил, что хочет нокаутировать его лучше, чем это сделал казахстанец Геннадий Головкин, сообщает boxingnews24.com.
"Я постараюсь сделать все, как можно лучше. Надеюсь, у меня получится нокаутировать Брука в начале боя лучше, чем это сделал Головкин. После боя я должен вернуться домой к своей дочери и поехать с ней на пляж. Я не собираюсь пропускать удары в подбородок, как это делал GGG. Я думаю, некоторые удары Головкин пропускал умышленно. Я слышал, что в день он делает около 3000 упражнений на шею, так что он качественно держит удар. Но я не собираюсь так делать, это безумие", - сказал Спенс.
Напомним, бой Спенса и Брука состоится в Великобритании 28 мая.