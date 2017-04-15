Соперник Брука рассчитывает нокаутировать его лучше, чем Головкин

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Бавария 0:0
Дармштадт 1898 Шальке-04 2:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Борнмут 4:0
Кристал Пэлас Лестер Сити 2:2
Саутгемптон Манчестер Сити 0:3
Вест Бромвич Ливерпуль 0:1
Манчестер Юнайтед Челси 2:0
Футбол. Чемпионат России 2016/17
ЦСКА М Ростов 0:0
Спартак М Зенит 2:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Атлетик Лас-Пальмас 5:1
Спортинг Х Реал М 2:3
Атлетико М Осасуна 3:0
Барселона Реал Сосьедад 3:2
Леганес Эспаньол 0:1
Валенсия Севилья 0:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Милан 2:2
Пескара Ювентус 0:2
Рома Аталанта 1:1
Наполи Удинезе 3:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Каспий Байконур 1:2
Махтаарал Кызыл-Жар СК 2:1
Кыран Экибастуз 3:0
Жетысу Кайрат А 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Атырау
Шахтер Тобол 1:1
Кайсар Иртыш 1:1
Окжетпес Астана 0:3
Тараз Акжайык 0:0
Кайрат Ордабасы 3:0
Актобе Шахтер
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Левадия 0:2
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Гройтер Фюрт 1:0
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Динамо См Бухоро 3:1
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Минск Шахтер Сл 0:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Окжетпес (мол) Астана (мол) 3:2
Иртыш (мол) Акжайык (мол) 2:1
Кайсар (мол) Шахтер (мол) 0:4
Кайрат М (мол) СДЮШОР №7 3:1
Рузаевка Тараз (мол) 1:0
Алтай УК Атырау (мол) 4:1
Жетысу (мол) Актобе (мол) 4:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд 2016/17. Дивизион I группа В
Казахстан Италия 2:1
Словакия Латвия 8:0
Китай Польша 6:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
СКА Металлург Мг 3:2
Металлург Мг СКА 3:5
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Словения Казахстан 1:2 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Динамо Блш 1:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 3:2
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Астана (фарм) 72:56
Окжетпес Тигры Астаны 61:100
Астана (фарм) Иртыш 59:88
Тигры Астаны Окжетпес 88:52
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Капшагай Казыгурт 92:82
Алматинский Легион Тобол 100:89
Футзал. Контрольные игры 2016/17
Кайрат Синара 2:0
Кайрат Синара 4:4
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017"
Попко Вилелья Мартинес 1:2
Керимбаева Саркисова 2:0
Салаба, Сикора Хабибулин, Попко 2:1
Кремень, Сизикова Клюева, Шарифова 2:1
Керимбаева Кружкова 2:0
Керимбаева Хабибулина 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Наньнин (Китай) - 2017"
Минокоси Дияс 0:2
Дияс Лю 2:0
Дияс Ли 2:0
Теннис. Турнир ATP Монте-Карло (Монако) 2017
Кукушкин Болелли 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Толеген Лисица 1:0
Ашкеев Кэмерон 1:0 ТКО
Нурсултанов Ольвера 1:0 ТКО
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Амстел Голд Рейс" 2017
Групповая гонка. Финал 261 км. 14:30
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Бромвич Ливерпуль 0:1
Миддлсбро Арсенал 01:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Сельта 00:45
Алавес Вильярреал 00:45
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг СКА 3:5
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 3:2
Номад Темиртау 19:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Химки 20:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 00:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Арсенал 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 20:00
Зенит Урал 17:00
Ростов Спартак М 19:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Сельта 00:45
Алавес Вильярреал 00:45
Севилья Гранада 00:45
Вильярреал Леганес 20:15
Эспаньол Атлетико М 00:45
Реал М Барселона 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Ювентус Дженоа 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Атырау Окжетпес
Астана Тараз
Акжайык Кайсар
Иртыш Кайрат
Ордабасы Тобол
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий
Кайрат А Экибастуз
Махтаарал Кыран
Байконур Жетысу
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 00:45
Реал М Бавария 00:45
ФК Монако Боруссия Д 00:45
Барселона Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 01:05
Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 22:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 17:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 17:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка
Акжайык (мол) Ордабасы (мол)
Шахтер (мол) Иртыш (мол)
Жетысу (мол) Кайсар (мол)
СДЮШОР №7 Актобе (мол)
Астана (мол) Кайрат М (мол)
Атырау (мол) Окжетпес (мол)
Тараз (мол) Алтай УК
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кызыл-Жар СК Ордабасы
Тобол Шахтер
Махтаарал Окжетпес
Иртыш Кайсар
Кыран Атырау
Акжайык Актобе
Жетысу Астана
Кайрат Тараз 19:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Химки 20:00
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 23:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 19:00
Темиртау Номад 19:00
Темиртау Номад 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км.
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Мартин Недовесов 08:00
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 08:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 10:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 21:00
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
Журавский Муча
Шарибаев Рамзи
Обсуждаемые

Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

Соперник Брука рассчитывает нокаутировать его лучше, чем Головкин

Эррол Спенс заявил, что не станет специально пропускать удары.

0 Комментариев
Эррол Спенс. Фото с сайта tofight.ru
Эррол Спенс. Фото с сайта tofight.ru

Американский боксер Эррол Спенс, комментируя свою подготовку к бою против чемпиона IBF в полусреднем весе британца Келла Брука, заявил, что хочет нокаутировать его лучше, чем это сделал казахстанец Геннадий Головкин, сообщает boxingnews24.com.

"Я постараюсь сделать все, как можно лучше. Надеюсь, у меня получится нокаутировать Брука в начале боя лучше, чем это сделал Головкин. После боя я должен вернуться домой к своей дочери и поехать с ней на пляж. Я не собираюсь пропускать удары в подбородок, как это делал GGG. Я думаю, некоторые удары Головкин пропускал умышленно. Я слышал, что в день он делает около 3000 упражнений на шею, так что он качественно держит удар. Но я не собираюсь так делать, это безумие", - сказал Спенс.

Напомним, бой Спенса и Брука состоится в Великобритании 28 мая.

  Комментариев: 0
  0  
На главнуюВ раздел
 
 