Я не верю, что Головкин такой, каким его разрекламировали - Джейкобс

Американский боксер рассказал о боевом настрое на поединок с GGG.

Обладатель пояса "регулярного" чемпиона мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) рассказал о том, почему, в отличие от многих, решил провести бой против чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО). В интервью Boxingscene.com он также оценил своего соперника.

- Настрой растет с каждым днем. Изо дня в день я становлюсь все более и более уверенным. Моя команда меня вдохновляет, помогла преодолеть непростые времена. Во время тренировок ты проходишь через взлеты и падения, вы заставляете себя пройти через самые ужасные тренировки, иногда даже сам бой оказывается значительно легче. У меня сейчас как раз проходит самая сложная часть тренировочного процесса. Прямо сейчас у меня полный хардкор.

- Вы просматриваете много видео соперника перед боем или узнаете его уже непосредственно на ринге?

- Если быть честным, я не понимаю тех, кто не просматривает видео своих будущих оппонентов. Для меня это странно. Я определенно предпочитаю изучить, с кем буду иметь дело, изучаю вредные привычки соперника. Бывает, что боксер ведет себя по-разному в одинаковых моментах в разных боях, но он не может воздержаться от старых привычек. Мы изучаем эти вредные привычки, работаем над совершенствованием своих сильных сторон. Это рецепт хорошего бокса.

- Многие предпочитают держаться подальше от Головкина. Почему же Вы пошли на этот поединок?

- Я верю в свои силы. Я не могу говорить за других, но считаю, что у меня есть все, чтобы победить этого парня. Кроме того, я никого не боюсь. Ты не можешь знать, из чего ты сделан. Все мы люди, и мы нервничаем, и нам нужно пройти мысленно через некоторые вещи. Я с нетерпением жду этот вызов. Я с нетерпением жду, чтобы выступить под общим давлением, чтобы выступить перед толпой при самых ужасных обстоятельствах. Я с нетерпением жду, чтобы показать, на что я способен.

- Глядя, как боец на бойца, что тебе сразу приходит на ум, говоря о Головкине?

- Его сила. Это парень обладает огромной силой. Этого его нельзя лишить. И еще его способность сокращать дистанцию на ринге и оказывать давление на людей, которые не знают, как правильно работать ногами. Он истощает их морально и загоняет туда, где они тонут. Но я, как человек, который знает, как использовать свои ноги, покажу ему парня, который имеет скорость и силу, и может стоять на своем. Я считаю, что у меня есть все, что требуется, чтобы снизить его показатели.



Меня спрашивают - что вы собираетесь делать с его силой, как вы собираетесь выдерживать удары лучшего панчера? Ему придется действительно убить меня на ринге, потому что я слишком непробиваемый для него морально, меня не сломать. У меня менталитет бойца. Я просто жду бой, чтобы утихли все разговоры, потому что потом мои руки все скажут за меня.

- Кто-то называет его великим средневесом. Кто-то говорит, что его переоценивают. А как думаешь ты?

- Я не верю, что он такой, каким его разрекламировали. Я его уважаю, уважаю то, что он достиг. Он определенно уже сделал себе великое имя в среднем весе. Но как боксер с ментальностью бойца, я должен меньше об этом заботиться. У меня есть цель, и неважно, какие передо мной препятствия. Я чувствую себя на 100 процентов, чувствую, что собираюсь победить. В большей степени это будет даже психологической игрой.

Напомним, бой Головкина и Джейкобса состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане вечер бокса будут транслировать "Казахстан" и KazSport.