Очень горжусь Жакияновым. Я всегда знал, что он станет чемпионом мира - Рикки Хаттон

После победы тренер расцеловал казахстанского боксера в раздевалке.
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Фото из твиттера Рикки Хаттона
Тренер нового чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе казахстанца Жаната Жакиянова (27-1, 18 КО), известный в прошлом британский боксер Рикки Хаттон, признался, что всегда верил в успех своего подопечного.
11 февраля в Толедо (США) Жакиянов победил раздельным решением судей американца Роуши Уоррена (14-2, 4 КО) и стал обладателем двух титулов. При этом в первом раунде казахстанский боксер дважды побывал в нокдауне. После боя Хаттон расцеловал Жакиянова в раздевалке.
"Я очень горжусь Жанатом. Он со мной несколько лет, и я всегда знал, что он станет чемпионом мира. Этот бой был похож на мой поединок с Костей Цзю в том плане, что мы знали о том, что он не перебоксирует Уоррена за счет его естественного таланта и скорости. Я знал, что он может проиграть первые раунды, но если он продолжит работать, наше время настанет. Однако ничто не могло подготовить меня к тому, что произошло в первом раунде. Жанат прошел через это, и в конечном счете наша тактика сработала.
Он "копнул глубоко", как и должны делать чемпионы, поэтому чемпионский пояс теперь на его талии. После того как я сам был четырехкратным чемпионом мира, теперь я стал тренером и промоутером чемпиона мира, а также продвигал чемпиона мира в тяжелом весе (Лукаса Брауна), что делает меня невероятно гордым. У нас есть отличная команда в составе меня, Майка Джексона и Блэйна Юниса, и я верю, что у нас появятся и новые чемпионы", - цитирует Хаттона Boxingscene.com.
Добавим, что для Жакиянова этот бой был первым после длительного перерыва и первым в США. Его гонорар за поединок составил 30 тысяч долларов, тогда как Уоррен заработал в пять раз больше.
11 февраля в Толедо (США) Жакиянов победил раздельным решением судей американца Роуши Уоррена (14-2, 4 КО) и стал обладателем двух титулов. При этом в первом раунде казахстанский боксер дважды побывал в нокдауне. После боя Хаттон расцеловал Жакиянова в раздевалке.
"Я очень горжусь Жанатом. Он со мной несколько лет, и я всегда знал, что он станет чемпионом мира. Этот бой был похож на мой поединок с Костей Цзю в том плане, что мы знали о том, что он не перебоксирует Уоррена за счет его естественного таланта и скорости. Я знал, что он может проиграть первые раунды, но если он продолжит работать, наше время настанет. Однако ничто не могло подготовить меня к тому, что произошло в первом раунде. Жанат прошел через это, и в конечном счете наша тактика сработала.
Он "копнул глубоко", как и должны делать чемпионы, поэтому чемпионский пояс теперь на его талии. После того как я сам был четырехкратным чемпионом мира, теперь я стал тренером и промоутером чемпиона мира, а также продвигал чемпиона мира в тяжелом весе (Лукаса Брауна), что делает меня невероятно гордым. У нас есть отличная команда в составе меня, Майка Джексона и Блэйна Юниса, и я верю, что у нас появятся и новые чемпионы", - цитирует Хаттона Boxingscene.com.
Добавим, что для Жакиянова этот бой был первым после длительного перерыва и первым в США. Его гонорар за поединок составил 30 тысяч долларов, тогда как Уоррен заработал в пять раз больше.