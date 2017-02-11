Появилось новое видео с тренировок Головкина перед боем с Джейкобсом

Поединок пройдет 18 марта.
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Геннадий Головкин. Фото The Player's Tribune
Команда Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) опубликовала новое видео, в котором показала, как казахстанский боксер готовится к бою против американца Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО).
Видео появилось на официальном YouTube-канале GGG. В нем представлены кадры с тренировок.
Подготовку к бою Головкин проводит в городе Биг Беар (штат Калифорния) в одноименном тренировочном лагере, где постоянно занимается с 2010 года. Именно там располагается зал The Summit, который тренер GGG Абель Санчес открыл в 1990-х.
Бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В США поединок по системе платных трансляций (PPV) покажет телеканал HBO, а в нашей стране его можно будет посмотреть в эфире "Казахстана".
Все новости о бое Головкин - Джейкобс
Видео появилось на официальном YouTube-канале GGG. В нем представлены кадры с тренировок.
Подготовку к бою Головкин проводит в городе Биг Беар (штат Калифорния) в одноименном тренировочном лагере, где постоянно занимается с 2010 года. Именно там располагается зал The Summit, который тренер GGG Абель Санчес открыл в 1990-х.
Бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В США поединок по системе платных трансляций (PPV) покажет телеканал HBO, а в нашей стране его можно будет посмотреть в эфире "Казахстана".
Все новости о бое Головкин - Джейкобс