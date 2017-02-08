Фото из Big Bear: Головкин тренируется с Гассиевым и Мадиевым

GGG продолжает подготовку к бою.
Ссылки по теме:
- В андеркарт боя Головкин - Джейкобс добавлен еще один участник
- Видео с тренировки Головкина перед боем с Джейкобсом
Официальная группа GGG в "ВКонтакте" опубликовала очередные фото из тренировочного лагеря Big Bear в Калифорнии, где чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) продолжает подготовку к мартовскому поединку с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).
Как видно на снимках, компанию Геннадию в Big Bear составляют россиянин Мурат Гассиев и казахстанский боксер Руслам Мадиев, а также брат и тренер GGG Максим Головкин.
Сегодня стало известно, в андеркарт этого боя добавлен еще один участник, с полным списком можно ознакомиться по этой ссылке.
Напомним, поединок Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
Все новости о бое Головкин - Джейкобс
Фото vk.com/ggolovkin