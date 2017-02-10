Соперник Дычко по Олимпиаде-2016 станет спарринг-партнером Джошуа перед боем с Кличко

Поединок пройдет 29 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли".
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Фото Daily Mail
Британский промоутер Эдди Хирн в интервью Sky Sport рассказал, как его боксер Энтони Джошуа будет готовиться к бою с украинцем Владимиром Кличко.
В частности, он объяснил выбор спарринг-партнеров. Команда Джошуа хочет привлечь трех или четырех боксеров.
"Нам нужны люди, которые повторяют стиль Кличко. Большие, высокие супертяжеловесы. Мы привлечем троих или четверых. Вероятно, начнем за семь недель до боя. Думаю, Фрэйзер Кларк и Джо Джойс дадут возможность провести ему большое количество раундов. Джошуа не самый простой спарринг-партнер", - сказал Хирн.
Отметим, что Джойс стал серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио, победив в полуфинале казахстанца Ивана Дычко, а Кларк является вторым номером сборной Великобритании в супертяжелом весе.
Бой Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону поединка будут стоять титулы IBF и WBA (Super) в тяжелом весе.
40-летний Кличко перешел в профессионалы после победной Олимпиады-1996. На его счету 68 боев, в которых он одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел четыре поражения. В последнем поединке Кличко в ноябре 2015 года по очкам уступил Тайсону Фьюри и лишился всех своих титулов.
Олимпийский чемпион Лондона-2012 Джошуа перешел в профессионалы в 2013 году. Сейчас на счету 27-летнего британца 18 побед нокаутом в 18 боях, в последнем из которых он был сильнее американца Эрика Молины.
Добавим, что ранее Джошуа несколько раз привлекался в качестве спарринг-партнера для Кличко.
В частности, он объяснил выбор спарринг-партнеров. Команда Джошуа хочет привлечь трех или четырех боксеров.
"Нам нужны люди, которые повторяют стиль Кличко. Большие, высокие супертяжеловесы. Мы привлечем троих или четверых. Вероятно, начнем за семь недель до боя. Думаю, Фрэйзер Кларк и Джо Джойс дадут возможность провести ему большое количество раундов. Джошуа не самый простой спарринг-партнер", - сказал Хирн.
Отметим, что Джойс стал серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио, победив в полуфинале казахстанца Ивана Дычко, а Кларк является вторым номером сборной Великобритании в супертяжелом весе.
Бой Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону поединка будут стоять титулы IBF и WBA (Super) в тяжелом весе.
40-летний Кличко перешел в профессионалы после победной Олимпиады-1996. На его счету 68 боев, в которых он одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел четыре поражения. В последнем поединке Кличко в ноябре 2015 года по очкам уступил Тайсону Фьюри и лишился всех своих титулов.
Олимпийский чемпион Лондона-2012 Джошуа перешел в профессионалы в 2013 году. Сейчас на счету 27-летнего британца 18 побед нокаутом в 18 боях, в последнем из которых он был сильнее американца Эрика Молины.
Добавим, что ранее Джошуа несколько раз привлекался в качестве спарринг-партнера для Кличко.