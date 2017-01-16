Головкин устал от разговоров про "Канело", но я никогда не устану говорить об их поединке - промоутер

Он отметил, что если боксеры успешно проведут свои бои, то их очная встреча получится выгодной.

Промоутер, представляющий интересы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера(36-0, 33 КО), рассказал о противостоянии с мексиканцем(48-1-1, 34 КО)."Геннадий, возможно, уже устал от разговоров про "Канело", потому что сейчас он на 100 процентов сосредоточен на поединке с Джейкобсом. Это бой, контракт на который он подписал, запланирован на 18 марта.Я никогда не устану говорить о возможном поединке с Альваресом, поскольку это было бы великолепным противостоянием. Я постоянно был на связи с Эриком Гомесом (промоутером "Канело), у них впереди бой с Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Это опасный поединок для обоих. Моя работа заключается в том, чтобы смотреть наперед и стараться устраивать поединки для Геннадия, потому что очень трудно заманить кого-либо с ним на ринг.В то же время Головкин и "Канело" не могут заглядывать наперед своих боев, так как один неверный шаг может нарушить все планы. Противостояние с Чавесом представляет опасность для Альвареса. "Канело" переходит из первого среднего веса во второй без промежуточной остановки в среднем и собирается биться с крупным Чавесом, который известен тем, что набирает много веса. "Канело" также может набирать вес, но мы видели, что было в поединке Чавеса с Серхио Мартинесом. Чавес проиграл бой, но выиграл 12 раунд. Он пару раз отправил Серхио в нокдаун в 12 раунде, и он уже не был прежним после своей травмы колена. С точки зрения маркетинга, это великолепный бой двух мексиканцев. Если Геннадий и "Канело" успешно проведут свои поединки, то их очная встреча получится еще более выгодной, - рассказал Леффлер в беседе с Fino Boxing.