У Фроча есть фраза: "Беги от Головкина, как от чумы". Так и поступали многие, но не Джейкобс - Леффлер

Промоутер GGG добавил, что никто не должен критиковать этот бой.
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Фото с сайта boxingscene.com
Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) Том Леффлер в очередной раз отдал должное американцу Дэниэлу Джейкобсу (32-1, 29 КО) за то, что тот согласился на бой.
"Многие люди сворачивали с пути Головкина. У Карла Фроча есть известная фраза: "Беги от Головкина, как от чумы". Так и поступали многие парни, другие чемпионы в среднем дивизионе избегали Головкина.
Вот поэтому мы так рады его бою с Дэнни Джейкобсом. По поводу этого поединка не должно быть никакой критики. Два лучших средневеса будут драться друг против друга", - заявил Леффлер в беседе с Fino Boxing.
Напомним, поединок Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
"Многие люди сворачивали с пути Головкина. У Карла Фроча есть известная фраза: "Беги от Головкина, как от чумы". Так и поступали многие парни, другие чемпионы в среднем дивизионе избегали Головкина.
Вот поэтому мы так рады его бою с Дэнни Джейкобсом. По поводу этого поединка не должно быть никакой критики. Два лучших средневеса будут драться друг против друга", - заявил Леффлер в беседе с Fino Boxing.
Напомним, поединок Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать "Казахстан" и KazSport.