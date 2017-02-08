Альварес не поедет умирать в Казахстан, но и он, и Головкин - бизнесмены - СМИ

Их бой предложили заменить дуэлью.
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Российский сайт Sports.ru составил список спортивных боев, которых лучше заменить дуэлями.
Известный журналист включил в этот список и поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом. Этот бой считается одним из самых ожидаемых в мировом боксе.
"Если бой не состоится в этом году, вероятнее всего он не состоится уже никогда. Рыжий мексиканский мальчишка будет и дальше боксировать только с пиньятой на заднем дворе, а Головкин тренировать смертельные удары на бывших полусредневесах.
Место дуэли - Мексика. Блеяние коз, бездонное небо над головой, много текилы. Потому что Альварес не поедет умирать в Казахстан. Секунданты обоих рискуют хорошенько напиться, и пистолеты они зарядить вряд ли смогут. Поэтому - поединок на саблях или рапирах. Можно договориться о дуэли "до результата" или "до ранения". Учитывая, что оба бизнесмены - ставлю на второе", - пишет автор Sports.ru Андрей Баздрев.
В рейтинг также включены следующие бои: Сергей Ковалев - Андре Уорд (бокс), Флойд Мейвезер - чемпион UFC Конор МакГрегор (бокс), Антон Шипулин - Мартен Фуркад (биатлон).
Известный журналист включил в этот список и поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом. Этот бой считается одним из самых ожидаемых в мировом боксе.
"Если бой не состоится в этом году, вероятнее всего он не состоится уже никогда. Рыжий мексиканский мальчишка будет и дальше боксировать только с пиньятой на заднем дворе, а Головкин тренировать смертельные удары на бывших полусредневесах.
Место дуэли - Мексика. Блеяние коз, бездонное небо над головой, много текилы. Потому что Альварес не поедет умирать в Казахстан. Секунданты обоих рискуют хорошенько напиться, и пистолеты они зарядить вряд ли смогут. Поэтому - поединок на саблях или рапирах. Можно договориться о дуэли "до результата" или "до ранения". Учитывая, что оба бизнесмены - ставлю на второе", - пишет автор Sports.ru Андрей Баздрев.
В рейтинг также включены следующие бои: Сергей Ковалев - Андре Уорд (бокс), Флойд Мейвезер - чемпион UFC Конор МакГрегор (бокс), Антон Шипулин - Мартен Фуркад (биатлон).