Я влюбился в Геннадия Головкина с первого взгляда - Ларри Мерчант

По словам эксперта, именно так должны драться средневесы.
Ссылки по теме:
- В отличие от многих знаменитостей GGG некапризный парень - парикмахер Головкина
- В андеркарт боя Головкин - Джейкобс добавлен еще один участник
- Фото из Big Bear: Головкин тренируется с Гассиевым и Мадиевым
Известный эксперт и аналитик бокса Ларри Мерчант назвал чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) лучшим бойцом современности, сообщает allfight.ru. По его словам, именно так должны драться средневесы.
"Если он сможет заполучить бой с "Канело", то ему нужно и дальше выстраивать свою репутацию. И я думаю, что так оно и будет. Потому что "Канело" нравится этот поединок. И потом в случае успеха Головкин сможет поднять свой уровень и драться с большими парнями. Он тот парень, которого я полюбил с первого взгляда. Я посмотрел первые 30 секунд его боя и сказал: "Кто это? Вау!" Вот так и должны драться средневесы, - сказал Мерчант. - Я думаю, что он лучший боец (вне зависимости от весовой категории - прим. ред.). Я не эксперт в этом рейтинге. Для меня он из тех элитных бойцов, чьи бои ты должен увидеть, если тебя волнует бокс".
Напомним, 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden Геннадий Головкин проведет бой против американца Дэниэла Джейкобса. По системе платных трансляций (PPV) в США его покажет телеканал HBO.
В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы "Казахстан" и KazSport. Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 08:00 часов 19 марта по времени Астаны.