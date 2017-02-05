Даурен Елеусинов и Айдар Шарибаев провели совместную тренировку на пляже в Майами

Казахстанцы тренируются в разных залах.
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Даурен Елеусинов. Фото с сайта dbe1.com
Казахстанские боксеры-профессионалы Даурен Елеусинов (5-0-1, 4 КО) и Айдар Шарибаев (4-0, 3 КО), которые тренируются в разных залах Майами (штат Флорида, США), провели совместную тренировку на пляже, сообщает группа "Профи Бокс Казахстана" в ВКонтакте.
Отмечается, что Елеусинов ознакомил Шарибаева с некоторыми хитростями профи-бокса.
27-летний Шарибаев проходит тренировочные сборы в зале Moro's Gym. Его следующий бой на профи-ринге может состояться 25 февраля в США. В свою очередь, 30-летний Даурен Елеусинов, не так давно подписавший контракт с компанией MJA Entertainment, тренируется под руководством Дерика Сантоса в одном из залов Майами.