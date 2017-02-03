Известный американский тренер объяснил, почему Альварес может победить Головкина

Казахстанца он назвал мощным и сильным бойцом.
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Коллаж twitter.com
Роберт Гарсия. Фото с сайта pe.com
Известный американский тренер и экс-чемпион мира во втором полулегком весе по версии IBF Роберт Гарсия (34-3, 25 КО) в интервью радиостанции On The Ropes Boxing Radio высказал свое мнение о возможном бое между 34-летним казахстанцем Геннадием Головкиным и 25-летним мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.
По словам специалиста, главный плюс "Канело" - это его возраст. Он считает, что Альварес поступает правильно, оттягивая поединок.
"Головкин - очень мощный, очень сильный боец, который сейчас является одним из лучших вне зависимости от весовой категории. Но "Канело" молод и поступает умно, растягивая ожидание поединка. Когда придет время, "Канело" будет драться с Головкиным, и я действительно верю, что у него есть все необходимое для победы над GGG.
Может, в прошлом году Головкин был все еще слишком силен для "Канело". Но Геннадий не становится моложе, в то время как Альварес продолжает прогрессировать, потому что все еще очень молод. Да, он определенно может победить Головкина", - цитирует Гарсию VRinge.com.
Отметим, что Головкин и Альварес могли встретиться в 2016 году, но в мае мексиканец отдал казахстанцу пояс без боя. Несмотря на это, команды боксеров периодически вступают в переговоры. Ориентировочной датой боя называется сентябрь 2017 года. Главной проблемой в переговорах является финансовый вопрос: команда Альвареса предлагает Головкину фиксированный гонорар, а вот казахстанец настаивает на распределении доходов.
18 марта Головкин в Нью-Йорке встретится с американцем Дэниэлом Джейкобсом, а Альварес 6 мая в Лас-Вегасе проведет бой с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим.
Добавим, что 41-летний Гарсия известен по работе с такими боксерами, как мексиканец Антонио Маргарито (40-8, 27 КО), американцы Виктор Ортис (31-6-2, 24 КО) и Майки Гарсия (36-0, 29 КО), аргентинец Маркос Майдана (35-5, 31 КО), россиянин Евгений Градович (22-2, 9 КО) и другими. Из казахстанцев он тренирует Мадияра Ашкеева (7-0, 3 КО). В 2012 году Гарсия был признан лучшим тренером года по версии Ассоциации журналистов, пишущих о боксе.
По словам специалиста, главный плюс "Канело" - это его возраст. Он считает, что Альварес поступает правильно, оттягивая поединок.
"Головкин - очень мощный, очень сильный боец, который сейчас является одним из лучших вне зависимости от весовой категории. Но "Канело" молод и поступает умно, растягивая ожидание поединка. Когда придет время, "Канело" будет драться с Головкиным, и я действительно верю, что у него есть все необходимое для победы над GGG.
Может, в прошлом году Головкин был все еще слишком силен для "Канело". Но Геннадий не становится моложе, в то время как Альварес продолжает прогрессировать, потому что все еще очень молод. Да, он определенно может победить Головкина", - цитирует Гарсию VRinge.com.
Отметим, что Головкин и Альварес могли встретиться в 2016 году, но в мае мексиканец отдал казахстанцу пояс без боя. Несмотря на это, команды боксеров периодически вступают в переговоры. Ориентировочной датой боя называется сентябрь 2017 года. Главной проблемой в переговорах является финансовый вопрос: команда Альвареса предлагает Головкину фиксированный гонорар, а вот казахстанец настаивает на распределении доходов.
18 марта Головкин в Нью-Йорке встретится с американцем Дэниэлом Джейкобсом, а Альварес 6 мая в Лас-Вегасе проведет бой с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим.
Добавим, что 41-летний Гарсия известен по работе с такими боксерами, как мексиканец Антонио Маргарито (40-8, 27 КО), американцы Виктор Ортис (31-6-2, 24 КО) и Майки Гарсия (36-0, 29 КО), аргентинец Маркос Майдана (35-5, 31 КО), россиянин Евгений Градович (22-2, 9 КО) и другими. Из казахстанцев он тренирует Мадияра Ашкеева (7-0, 3 КО). В 2012 году Гарсия был признан лучшим тренером года по версии Ассоциации журналистов, пишущих о боксе.