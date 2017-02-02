Определилось место проведения боя Альварес - Чавес-младший

Боксеры встретятся 6 мая.
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Фото с сайта boxingscene.com
Организаторы боя между Саулем "Канело" Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим определились с местом проведения поединка.
Как сообщает boxingscene.com, встреча известных мексиканских боксеров состоится в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.
Напомним, бой состоится 6 мая. Ранее стало известно, что участие в этом вечере бокса могут принять родные братья Альвареса и Чавеса.