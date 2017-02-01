Родные братья Альвареса и Чавеса могут провести бой друг против друга в андеркарте боксеров

6 мая боксерские кланы могут сойтись в фамильном противостоянии.
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Родные братья известных мексиканских боксеров Сауля "Канело" Альвареса и Хулио Сезара Чавеса-младшего могут встретиться на ринге, сообщает boxingscene.com.
30-летний Рамон Альварес, старший брат "Канело", готов рассмотреть проведение реванша против Омара Чавеса, младшего брата Хулио Сезара, но только если бой состоится в андеркарте у их знаменитых родственников 6 мая.
Рамон Альварес (24-5-2, 16 КО) одержал победу над Омаром Чавесом (35-3-1, 23 КО) в сентябре 2014 года единогласным решением судей.
Промоутерская компания Zanfer Promotions, которая работает с обоими братьями известных мексиканцев, хотела организовать бой в рамках вечера бокса 11 марта. Однако Альварес-старший с этим не согласен. Рамон заявил, что реванш будет ему интересен только в том случае, если состоится вместе с боем "Канело".
"Это единственная возможность, чтобы реванш состоялся. Очевидно, что участие в вечере бокса PPV пойдет на пользу моей карьере, да и его тоже. Если нет, то не вижу в этом смысла, - сказал Рамон. - Кровь против крови, брат против брата, бой чести. Мне кажется, история еще такого не видела, когда по два сильных представителя одной фамилии выходили против другой фамилии".
Но Альварес-старший получил плохие новости. Дело в том, что против этой даты для проведения реванша выступил Хулио Сезар Чавес-младший. Он не хочет этого поединка, чтобы не отвлекаться перед своим боем и не переживать за то, как отбоксировал его младший брат. Стороны продолжают переговоры.