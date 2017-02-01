MSG выпустил проморолик за 45 дней до боя Головкин - Джейкобс

Казахстанский и американский боксеры имеют выдающуюся серию из 35 нокаутов на двоих.
Вчера 08:08
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Фото: boxingscene.com
До боя между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанским боксером Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и обладателем пояса "регулярного" чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО) осталось 45 дней.
Поэтому арена Madison Square Garden, которая и примет их поединок, выпустила на своем YouTube -канале проморолик, посвященный предстоящему событию.
В преддверии очного противостояния Головкин и Джейкобс имеют выдающуюся серию из 35 нокаутов на двоих. В частности, казахстанский боксер выиграл досрочно последние 23 боя, тогда как на счету американца - 12 досрочных побед кряду.
Напомним, поединок Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане его транслировать будут "Казахстан" и KazSport.
Последний бой на этой арене Головкин провел в октябре 2015 года против канадца Давида Лемье. Тогда это событие собрало аншлаг и было показано по PPV. Поединок с Джейкобсом станет для казахстанского боксера пятым в карьере на Madison Square Garden.
Оба боксера продолжают готовиться к поединку. Ранее стало известно, что Головкин взял в спарринг-партнеры непобежденного суперсредневеса.
Поэтому арена Madison Square Garden, которая и примет их поединок, выпустила на своем YouTube -канале проморолик, посвященный предстоящему событию.
В преддверии очного противостояния Головкин и Джейкобс имеют выдающуюся серию из 35 нокаутов на двоих. В частности, казахстанский боксер выиграл досрочно последние 23 боя, тогда как на счету американца - 12 досрочных побед кряду.
Напомним, поединок Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане его транслировать будут "Казахстан" и KazSport.
Последний бой на этой арене Головкин провел в октябре 2015 года против канадца Давида Лемье. Тогда это событие собрало аншлаг и было показано по PPV. Поединок с Джейкобсом станет для казахстанского боксера пятым в карьере на Madison Square Garden.
Оба боксера продолжают готовиться к поединку. Ранее стало известно, что Головкин взял в спарринг-партнеры непобежденного суперсредневеса.