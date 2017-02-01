Угроза из Польши? Что нужно знать о возможном сопернике Геннадия Головкина

Поединок с Мацеем Сулецки запланирован в 2018 году.

Команда Геннадия Головкина в лице промоутера Тома Леффлера назвала потенциального соперника казахстанца на 2018 год - им стал 27-летний польский боксер Мацей Сулецки. Подробнее о визави - в материале корреспондента Vesti.kz.



За десять лет профессиональной карьеры Сулецки выиграл все 23 проведенных поединка, а авторитетный ресурс Boxrec.com в сводном рейтинге соотечественников вне зависимости от весовой категории ставит Мацея на высокое третье место. Уступает средневес только экс-чемпиону мира по версии WBO в первом тяжелом весе Кшиштофу Гловацки и полутяжеловесу Анджею Фонфаре. Но у обоих, в отличие от конкурента, уже есть поражения.







Свою карьеру Сулецки начал 19 июня 2010 года поединком с другим поляком Адамом Гавликом (у последнего была серия из девяти поражений). Чуть больше двух минут потребовалось Сулецки, чтобы победить техническим нокаутом. Всего на родине Мацей провел 19 профессиональных боев, лишь в четырех победив досрочно.



"Экзаменом" для польского проспекта стала встреча с бывшим соперником Головкина, на тот момент уже 29-летним Гжегожем Проксом. Поединок проходил в среднем весе, но оба боксера на весах показали результаты выше лимита - по 162 с половиной фунта. Сулецки, как и Головкин, имел преимущество в поединке и выиграл бой досрочно. В седьмом раунде (Геннадий победил на два раунда раньше) безударный поляк нокаутировал соперника.



Полное видео боя Геннадий Головкин - Гжегож Прокса





Не стоит забывать, что боем с Проксой Головкин дебютировал в США, а для Сулецки поединок стал финальным перед выездом за океан. Есть и еще одна похожая черта. В бою с Гжегожем Мацей открыл серию из пяти досрочных побед, а Головкину Прокса "помог" в суперсерии из 23-х досрочных выигрышей. Чья-то серия точно прервется...



Хотя, до боя еще год, и это свершится может раньше. Как мы замечали ранее, Сулецки выиграл все 23 боя, и лишь восемь - досрочно. Переезд в Америку благотворно сказался на поляке. Все четыре боя он завершал в свою пользу до финального гонга. Повышенную звездность получил последний поединок Сулецки, на котором мы остановимся подробнее.



18 июня 2016 года поляк встречался с небитым американцем Уго Сентеро-младшим (25-0-0, 13 КО). Бой проходил в Чикаго, в одном из городов с самым большим количеством поляков в США. Причем бой проходил сразу после поражения звездного соотечественника Мацея - полутяжеловеса Анджея Фонфары. "Плавающий" между средним и вторым средним весами Сулецки бился с соперником в более тяжелой весовой категории и не считался фаворитом.



Полное видео поединка Сулецки - Сентеро-младший





Поединок продолжался почти все десять раундов. На первой минуте заключительного отрезка боя комбинация поляка сокрушила американца... Сентеро поднялся и всем видом показывал, что готов продолжать встречу. Но рефери встречи Марк Нельсон зафиксировал победу техническим нокаутом Сулецки, встав на защиту здоровья Сентеро.



Еще неизвестно, потребуется ли вмешательство "третьего человека в ринге" во время боя с Головкиным, но рейтинг поляка заставляет его уважать. Если Головкин владеет несколькими мировыми чемпионскими поясами, то поляк, несмотря на незвездный статус, находится в ТОП-10 ведущих организаций. Всемирный боксерский совет (WBC) расположил поляка на седьмом месте, между украинцем Сергеем Деревянченко и Автандилом Хурцидзе из Грузии.



Всемирная боксерская федерация (IBF) считает, что Сулецки сейчас десятый в весовой категории, а Всемирная боксерская организация (WBO) оценивает его, как номер седьмой. Лишь Всемирная боксерская ассоциация (WBA) не включала поляка в число 15 лучших своей классификации.



Разговоры о супербое для Сулецки не в новинку. Год назад его "сватали" в соперники украинцу Евгению Хитрову, но боксеры продолжают двигаться параллельными путями. Возможный бой с Головкиным станет поворотным событием в карьере Сулецки. Предположительно, главный бой в карьере поляка пройдет в Нью-Йорке.







Напомним, ранее промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) Том Леффлер рассказал о планах на 2018 год, назвав небитого поляка Мацея Сулецки возможным соперником. Что касается ближайших планов, то следующим соперником GGG будет американец Дэниэл Джейкобс, "обычный" чемпион мира по линии WBA. Поединок пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.



Фото с сайта FightNews.ru (1) и sport.bigmir.net (2)



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