Промоутер Головкина запланировал на 2018 год бой с небитым средневесом из Польши

Леффлер отметил, что им с каждым разом сложнее подбирать соперников для GGG.
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Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) Том Леффлер рассказал о планах на 2018 год.
По его словам, в качестве возможного соперника на этот период они рассматривают поляка Мация Сулецки. На счету последнего 23 победы в 23 боях, из которых восемь он завершил досрочно.
"Мы знаем Мацея. Но 2017 год уже занят, а на 2018 мы рассматриваем бой против Сулецки и матч-реванш Александр Усик - Кшиштоф Гловацки в Нью-Йорке. Мы считаем, что эти бои помогут собрать аншлаг, благодаря польским болельщикам на Madison Square Garden.
Я определенно буду иметь в виду этот вариант, потому что с каждым разом нам все труднее подбирать соперников для Головкина. Потенциальные оппоненты не говорят "нет", но и не говорят "да". Они утверждают, что готовы драться, но не сейчас, а через год, и так далее... Я в боксе 25 лет и впервые сталкиваюсь с такой ситуацией, когда никто не хочет биться за титул чемпиона мира. Поэтому я обещаю, что дверь на ринг к Головкину для таких бойцов, как Сулецки, будет открыта", - сказал Леффлер в интервью Ringpolska.pl.
Добавим, что Головкин свой следующий бой проведет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО). Ранее тренер GGG говорил, что казахстанец планирует провести в 2017 году четыре поединка.