Том Леффлер наглядно показал, почему Головкин - самый опасный панчер в боксе

На счету GGG серия из 23 досрочных побед.
Ссылки по теме:
- СМИ восхитились крепким подбородком Геннадия Головкина
- Головкину посоветовали забыть о среднем весе и подняться в 175 фунтов для денежных боев
- The Guardian наглядно показала, почему соперникам не следует злить Головкина
Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) Том Леффлер показал, почему его подопечный является самым опасным панчером в мире бокса.
"Великолепное видео нокаутов GGG, демонстрирующее, почему он считается наиболее опасным панчером в боксе. Сейчас на его счету серия из 23 нокаутов", - написал Леффлер в своем твиттере и поделился ссылкой на ролик.
Стоить отметить, что на видео показаны досрочные победы Головкина до боя с британцем Келлом Бруком (10 сентября 2016 года в Лондоне), в котором казахстанец и одержал свою 23-ю по счету победу нокаутом.
Добавим, что Головкин является лучшим нокаутером в истории среднего веса. Ни один из его соперников с 2008 года не смог пройти всю дистанцию.
Продлить свою серию нокаутов Головкин может уже 18 марта в Нью-Йорке, где ему предстоит провести защиту титулов против американца Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО), который, к слову, выиграл досрочно свои последние 12 боев.