Это глупость, что меня вынудили выйти против Головкина. Я сам вызвал его на бой - Джейкобс

Американский боксер подготовил план по уничтожению GGG.
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Фото с сайта premierboxingchampions.com
Обладатель пояса "регулярного" чемпиона мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобc (32-1, 29 КО) с нетерпением ждет момента, чтобы запустить в движение свой удивительный план по уничтожению казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории.
"Это глупость, что меня вынудили выйти в ринг против Головкина. Вспомните сами, это я вызвал его после того, как побил Мору в реванше. Для меня это возможность показать себя. Идеальное время, идеальное место. Это - мой родной город, и я надеюсь, будет аншлаг. Я уважаю Головкина и его команду, но у нас есть удивительный план на бой и я уже в нетерпении, чтобы его запустить", - заявил Джейкобс в интервью iFL TV.
Напомним, бой между Головкиным и Джейкобсом пройдет 18 марта также на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. Для казахстанского боксера это станет вторым подобным опытом в карьере.
В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы "Казахстан" и KazSport. Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 08:00 часов 19 марта по времени Астаны.
Все новости о бое Головкин - Джейкобс
"Это глупость, что меня вынудили выйти в ринг против Головкина. Вспомните сами, это я вызвал его после того, как побил Мору в реванше. Для меня это возможность показать себя. Идеальное время, идеальное место. Это - мой родной город, и я надеюсь, будет аншлаг. Я уважаю Головкина и его команду, но у нас есть удивительный план на бой и я уже в нетерпении, чтобы его запустить", - заявил Джейкобс в интервью iFL TV.
Напомним, бой между Головкиным и Джейкобсом пройдет 18 марта также на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. Для казахстанского боксера это станет вторым подобным опытом в карьере.
В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы "Казахстан" и KazSport. Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 08:00 часов 19 марта по времени Астаны.
Все новости о бое Головкин - Джейкобс