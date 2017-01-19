Дональд Трамп ответил отказом на предложение посетить бой Сауля Альвареса

Президент США является фанатом бокса и посетил два поединка Геннадия Головкина в Нью-Йорке.
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Дональд Трамп. Фото с сайта world.wng.org/
Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя рассказал, что приглашал президента США Дональда Трампа посетить бой с участием мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО).
Речь идет о поединке между "Канело" и британцем Амиром Ханом, состоявшемся в мае прошло года. По словам промоутера, Трамп ответил отказом.
"Я пытался пригласить Трампа на бой "Канело" с Ханом. Разговаривал с ним по телефону за три дня до боя, чтоб он мог посмотреть на мексиканца и мусульманина - представителей двух рас, которые он критикует. Хотел показать ему мексиканцев и мусульман, наблюдающих бой безо всяких проблем, но он не захотел прийти.
Он отказался, потому что перед этим всплыла история о том, как я говорил, что он жульничал, когда мы играли в гольф. Но по-моему, это не настоящая причина. Он не захотел прийти, потому что его бы все освистывали", - приводит слова Де Ла Хойи Notifight.
Добавим, что Трамп является фанатом бокса, а также поклонником чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (36-0, 33 КО). Президент США посетил два последних боя казахстанца на Madison Square Garden. Следующий поединок GGG пройдет на этой же арене - 18 марта против американца Дэниэла Джейкобса. Не исключено, что Трамп будет в числе зрителей на этом вечере бокса.
Речь идет о поединке между "Канело" и британцем Амиром Ханом, состоявшемся в мае прошло года. По словам промоутера, Трамп ответил отказом.
"Я пытался пригласить Трампа на бой "Канело" с Ханом. Разговаривал с ним по телефону за три дня до боя, чтоб он мог посмотреть на мексиканца и мусульманина - представителей двух рас, которые он критикует. Хотел показать ему мексиканцев и мусульман, наблюдающих бой безо всяких проблем, но он не захотел прийти.
Он отказался, потому что перед этим всплыла история о том, как я говорил, что он жульничал, когда мы играли в гольф. Но по-моему, это не настоящая причина. Он не захотел прийти, потому что его бы все освистывали", - приводит слова Де Ла Хойи Notifight.
Добавим, что Трамп является фанатом бокса, а также поклонником чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (36-0, 33 КО). Президент США посетил два последних боя казахстанца на Madison Square Garden. Следующий поединок GGG пройдет на этой же арене - 18 марта против американца Дэниэла Джейкобса. Не исключено, что Трамп будет в числе зрителей на этом вечере бокса.