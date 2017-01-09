Трамп оценил талант Головкина и посетил два боя. Но мы пока не знаем, приедет ли он 18 марта - промоутер

В этот день в Нью-Йорке GGG проведет защиту титулов.

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), рассказал о том, посетит ли теперь уже президент США Дональд Трамп следующий бой казахстанского боксера.



На 18 марта у Головкина на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке намечена защита титулов. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО).



По словам Леффлера, Трамп является фанатом бокса и посетил два последних боя Головкина в Madison Square Garden. Однако промоутер GGG пока не располагает информацией относительно того, будет ли президент США присутствовать и на этот раз.



"Трамп приезжал на два последних боя Геннадия в Madison Square Garden. Но неизвестно, будет ли он на этот раз, когда стал президентом США. Трамп - поклонник бокса и уже оценил талант Головкина, и пришел на два его последних боя. Пока мы не получали никакой информации о том, приедет ли он 18 марта. Это может быть первый раз, когда действующий президент посетил бы чемпионский поединок по боксу, по крайней мере, в последнее время", - заявил Леффлер в беседе с RingTV.



Напомним, в октябре 2015 года Трамп зашел в раздевалку, чтобы пожелать удачи Головкину перед боем с Давидом Лемье. Затем миллиардер с первых рядов смотрел, как казахстанец избивает канадца.