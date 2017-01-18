Промоутер Альвареса назвал причину, которая может помешать бою с Головкиным

Оскар Де Ла Хойя рассказал о возможных вариантах карьеры "Канело".
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Промоутер Сауля "Канело" Альвареса Оскар Де Ла Хойя назвал причину, по которой бой его подопечного против казахстанца Геннадия Головкина может не состояться, сообщает ESPN.
"Я всегда говорил, что в этом году "Канело" собирается драться с GGG, ведь это всегда было нашей целью, планом. Единственная причина, по которой бой может не состояться - это потому что Альварес дерется с Чавесом-младшим. Это настоящая война, здесь может быть ничья, которая заставит провести реванш. Но по плану "Канело" будет драться три раза в году и проведет большие поединки с Головкиным и Чавесом. Все будет зависеть от исхода боя 6 мая с Чавесом-младшим. Возможен их реванш или трилогия. Это может быть лучшим боем года. Но как я всегда отмечал, "Канело" никого не боится, включая Головкина, и он планирует биться с GGG в этом году", - сказал Де Ла Хойя.
Напомним, бой Альвареса и Чавеса-младшего пройдет 6 мая в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта, а транслировать его будет телеканал HBO через систему платных трансляций (PPV).
Ранее Головкин признался, что ему важен бой с Альваресом. Однако он не знает наверняка, специально ли "Канело" ждет, пока он постареет. По мнению Головкина, в сложившейся ситуации виноваты промоутеры мексиканца.