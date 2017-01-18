Думаю, у боя Головкин - Джейкобс будут очень хорошие цифры PPV-продаж - Эдди Хирн

Британский промоутер считает, что поединок соберет хорошую аудиторию.
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Британский промоутер Эдди Хирн выразил мнение, что бой казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) против американца Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО) вызовет большой интерес среди болельщиков, которые будут активно приобретать платные трансляции.
"Бой Брук - Головкин собрал хорошую аудиторию в Великобритании, хоть я и ожидал большего. Если говорить о бое Головкин - Джейкобс, то это потрясающий поединок двух лучших боксеров. Думаю, у него будут действительно очень интересные цифры PPV-продаж, хорошие цифры, потому что это отличный бой", - сказал Хирн в интервью FightHype.com.
Напомним, бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. Для казахстанского боксера это станет вторым подобным опытом в карьере.
В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы "Казахстан" и KazSport. Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 08:00 часов 19 марта по времени Астаны.