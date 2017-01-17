Видеосюжет о поездке Головкина в Нью-Йорк на пресс-конференцию с Джейкобсом

Боксеры проведут бой 18 марта.
Сегодня 16:04
Ссылки по теме:
- Тренер Тайсона и Холифилда дал совет Джейкобсу по тактике на бой с Головкиным
- Что осталось за кулисами встречи Головкина и Джейкобса в Нью-Йорке и на матче НБА
- Известные экстрасенсы предсказали исход боя Головкин - Джейкобс и будущее казахстанского боксера
Фото с сайта boxingscene.com
Представляем вашему вниманию видеосюжет от команды GGG о поездке Геннадия Головкина в Нью-Йорк на пресс-конференцию со своим соперником Дэниэлом Джейкобсом.
Напомним, бой между боксерами пройдет 18 марта также на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. Для казахстанского боксера это станет вторым подобным опытом в карьере.
В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы "Казахстан" и KazSport. Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 08:00 часов 19 марта по времени Астаны.