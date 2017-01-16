Головкин в ринге чаще просто "убивает", а Альварес проводит большие комбинации - Джефф Мейвезер

Дядя и тренер Флойда больше не ставит на GGG.
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Тренер Джефф Мейвезер, дядя Флойда Мейвезера-младшего, одно время был убежден, что казахстанец Геннадий Головкин победит мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, но теперь изменил свое мнение, оценивая шансы боксеров как 50 на 50.
"Раньше я склонялся в сторону Головкина, но чем ближе идет дело к бою, тем больше я склоняюсь в сторону "Канело". У "Канело" есть защита, он проводит большие комбинации и может двигаться. Головкин тоже хороший боксер, но он чаще всего просто "убивает", а "Канело" тоже может пробить.
К сожалению для Головкина, он дерется в том дивизионе, где он король, а остальные ему сильно уступают. Здорово быть королем, но если ты хочешь стать великим, ты должен двигаться в следующую весовую категорию и выходить против тех, кто хочет с тобой драться. Не поймите меня неправильно. "Канело" - это бизнес. Он будет "доить" свое имя до тех пор, пока это возможно. Но его бой с Головкиным - это реальный бой, который может сложиться в пользу любой из сторон", - цитирует Мейвезера boxingscene.com.
Напомним, бой Головкин - Альварес мог состояться в 2016 году, однако мексиканец отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес.
Тем не менее у Головкина и "Канело" имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре этого года. Однако Bleacher Report называет все эти разговоры "вымыслом", которые могут повторить эпопею с боем Флойд Мейвезер - Мэнни Пакьяо, организация которого затянулась на пять-шесть лет.