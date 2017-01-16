Спекуляции о бое Головкин - Альварес назвали новой версией эпопеи Мейвезер - Пакьяо

Организация "боя века" затянулась на пять-шесть лет.
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Коллаж с сайта boxingscene.com
Популярный спортивный портал Bleacher Report составил список главных спекуляций в боксе на 2017 год, куда вошел бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО).
Изначально их поединок мог состояться в 2016 году, однако мексиканец отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. В итоге в прошлом году "Канело" дрался с Амиром Ханом и Лиамом Смитом, а Головкин нокаутировал Доминика Уэйда и Келла Брука.
Тем не менее у Головкина и "Канело" имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре этого года. Однако Bleacher Report называет все эти разговоры "вымыслом", которые могут повторить эпопею с боем Флойд Мейвезер - Мэнни Пакьяо, организация которого затянулась на пять-шесть лет.
"На 2017 у обоих наметились интересные поединки. Головкин в марте встретится с Дэниэлом Джейкобсом, по-настоящему вторым боксером в дивизионе, который уступает только GGG. Альварес в мае проведет бой с Хулио Сезаром Чавесом-младшим.
Циники отметят, что Альварес дерется с Чавесом в 164 фунтах, отказавшись от поединка с Головкиным в 160. Но вряд ли "Канело" можно осуждать за этот бой. Битва с сыном легенды на праздник Cinco de Mayo станет большим событием.
Теперь спекуляции ведутся о возможной встрече GGG и Канело в сентябре. В прошлом ноябре вице-президент Golden Boy Эрик Гомес сказал, что бой все еще в силе на этот месяц. Но этот поединок уже стал новой версией эпопеи Мейвезер - Пакьяо. Пока контракт официально не подписан, этот бой можно считать вымыслом", - говорится в заметке.
Изначально их поединок мог состояться в 2016 году, однако мексиканец отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. В итоге в прошлом году "Канело" дрался с Амиром Ханом и Лиамом Смитом, а Головкин нокаутировал Доминика Уэйда и Келла Брука.
Тем не менее у Головкина и "Канело" имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре этого года. Однако Bleacher Report называет все эти разговоры "вымыслом", которые могут повторить эпопею с боем Флойд Мейвезер - Мэнни Пакьяо, организация которого затянулась на пять-шесть лет.
"На 2017 у обоих наметились интересные поединки. Головкин в марте встретится с Дэниэлом Джейкобсом, по-настоящему вторым боксером в дивизионе, который уступает только GGG. Альварес в мае проведет бой с Хулио Сезаром Чавесом-младшим.
Циники отметят, что Альварес дерется с Чавесом в 164 фунтах, отказавшись от поединка с Головкиным в 160. Но вряд ли "Канело" можно осуждать за этот бой. Битва с сыном легенды на праздник Cinco de Mayo станет большим событием.
Теперь спекуляции ведутся о возможной встрече GGG и Канело в сентябре. В прошлом ноябре вице-президент Golden Boy Эрик Гомес сказал, что бой все еще в силе на этот месяц. Но этот поединок уже стал новой версией эпопеи Мейвезер - Пакьяо. Пока контракт официально не подписан, этот бой можно считать вымыслом", - говорится в заметке.