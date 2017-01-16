Сперва Чавес-младший должен победить свой вес, а затем уже Альвареса - Маркес

За каждый лишний фунт в бою Чавес будет оштрафован на миллион.
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Фото с сайта BoxingScene.com
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Хуан Мануэль Маркес поделился мнением относительно предстоящего поединка между его соотечественниками Саулем "Канело" Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим.
Бой пройдет 6 мая в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта, а транслировать его будет телеканал HBO через систему платных трансляций (PPV). По мнению Маркеса, первым соперником Чавеса-младшего будет вес, а уже потом сам "Канело".
"Важно то, как Чавес-младший будет гонять вес и сохранит ли при этом форму. Для "Канело" это не будет большой работой - уложиться в лимит до 164,5 фунта. А вот для Чавеса это станет серьезной задачей. Посмотрим, как он это сделает и будет ли слаб в бою против "Канело", который имеет преимущество в плане бокса.
Я думаю, что вес будет первым соперником, которого Чавес-младший должен победить. Он должен быть дисциплинированным и тренироваться изо дня в день. Я думаю, что если он будет упорно тренироваться и иметь строгую диету, то у него не будет никаких проблем с весом", - цитирует Маркеса BoxingScene.com.
Ранее Чавес-младший рассказал, что за каждый лишний фунт в бою с Альваресом его оштрафуют на миллион долларов. Также в контракте есть пункт о реванше.
Бой пройдет 6 мая в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта, а транслировать его будет телеканал HBO через систему платных трансляций (PPV). По мнению Маркеса, первым соперником Чавеса-младшего будет вес, а уже потом сам "Канело".
"Важно то, как Чавес-младший будет гонять вес и сохранит ли при этом форму. Для "Канело" это не будет большой работой - уложиться в лимит до 164,5 фунта. А вот для Чавеса это станет серьезной задачей. Посмотрим, как он это сделает и будет ли слаб в бою против "Канело", который имеет преимущество в плане бокса.
Я думаю, что вес будет первым соперником, которого Чавес-младший должен победить. Он должен быть дисциплинированным и тренироваться изо дня в день. Я думаю, что если он будет упорно тренироваться и иметь строгую диету, то у него не будет никаких проблем с весом", - цитирует Маркеса BoxingScene.com.
Ранее Чавес-младший рассказал, что за каждый лишний фунт в бою с Альваресом его оштрафуют на миллион долларов. Также в контракте есть пункт о реванше.