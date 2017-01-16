Головкину надо показать свой лучший бокс, ведь он дерется со зверем из Бруклина - фанат Джейкобса

Американский болельщик давно следит за обоими боксерами.

45-летний болельщик американского боксера Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО), владеющего поясом регулярного чемпиона мира по версии WBА, бизнесмен из Лос-Анджелеса Фрэнк Кинтана рассказал корреспонденту Vesti.kz, почему в возможном поединке Альвареса и Головкина он поставит все деньги против казахстанца.



- Я давно наблюдаю за Джейкобсом и за Головкиным. Я фанат "Чудо человека" (Джейкобса), потому что он выжил, переборол смерть и имеет сердце льва. Я думаю, что у него есть все, чтобы победить GGG. Кроме того, он нокаутировал Куиллина, когда был аутсайдером. В послужном списке Головкина нет ни одного бойца такого же уровня, - отметил Кинтана.



- Значит, Вы говорите, что Джейкобс должен победить в этом бою?



- Я говорю, Джейкобс имеет лучшие шансы, чем любой другой боец на сегодняшний момент. Именно поэтому он бросил вызов GGG. Не поймите меня неправильно, мне очень нравится Головкин, но его стратегия, когда он пропускает удары, чтобы получить возможность пробить в ответ, может сыграть с ним злую шутку в противостоянии с Джейкобсом. Ведь Джейкобс 88 процентов боев завершил нокаутами.



- Значит, этот бой не лучшее место для "биг драма шоу" Головкина?



- Я считаю, что если GGG будет недооценивать Джейкобса, это будет большой ошибкой.



- Скажите, что Вы думаете о шансах противников?



- Честно говоря, я думаю, что GGG ​​имеет преимущество в силе удара, так что я считаю 60-40 процентов в его пользу. Тем не менее Джейкобс - парень из Бруклина, а люди здесь никогда не сдаются. Если он воспользуется своим шансом и хорошо попадет, то Головкин почувствует на себе такую мощь, с которой раньше не сталкивался. Если GGG победит, но будет неубедителен, я поставлю все деньги на "Канело" в его предстоящем поединке с Головкиным.



- Многие в мире считают GGG лучшим панчером в среднем весе. Как Вы считаете?



- Он может быть лучшим нокаутером в дивизионе, но он не проходил настоящую проверку. У Головкина в перчатках динамит. Однако многие недооценивают Дэниэла Джейкобса, а он может шокировать мир. Хочу увидеть хороший бой. Я с уважением отношусь к GGG и желаю удачи, но ему надо показать свой лучший бокс, ведь он дерется со зверем из Бруклина.



Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO, а в Казахстане его в прямом эфире будут транслировать "Казахстан" и KazSport.