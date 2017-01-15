Постараюсь радовать не только своими внешними данными, но и спортивными достижениями - Шарипова

Читатели Vesti.kz назвали ее самой сексуальной спортсменкой Казахстана.
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Профессиональный боксер из Казахстана Фируза Шарипова в интервью AllFight.ru рассказала о признании ее самой сексуальной спортсменкой Казахстана по версии Vesti.kz.
В голосовании читателей Шарипова набрала 36 процентов, опередив гимнастку Сабину Аширбаеву и таеквондистку Жансель Дениз.
"Сегодня пришла с тренировки и узнала, что читатели Vesti.kz назвали меня самой сексуальной спортсменкой Казахстана. Конечно, для меня это стало очень приятной неожиданностью.
Как вы знаете, моя главная цель - это стать первой чемпионкой мира из Казахстана. И хотя медийная составляющая также очень важна, но я полностью сосредоточена на тренировочном процессе и подготовке к следующему бою. Информация о нем появится в ближайшее время. Спасибо, что верите в меня. Постараюсь радовать вас не только своими внешними данными, но и спортивными достижениями", - сказала Шарипова.
Отметим, что 22-летняя Шарипова является первой и единственной представительницей Казахстана в женском профессиональном боксе. На ее счету уже три боя, в которых она одержала две победы (одна нокаутом) и потерпела одно поражение.