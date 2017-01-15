В андеркарт вечера бокса Головкин - Джейкобс добавлен еще один участник

В рамках этого шоу также выступят Роман Гонсалес и Александр Усик.
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Фото с сайта Boxing News
В андеркарт вечера бокса 18 марта, который пройдет на арене Madisson Square Garden в Нью-Йорке, добавлен еще один участник, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Речь идет об олимпийской чемпионке Лондона-2012 и пятикратной чемпионке мира в любителях 30-летней Кэти Тэйлор (2-0, 1 КО) из Ирландии. Имя ее соперницы пока неизвестно.
Добавим, что Тэйлор добавлена в андеркарт боя Энтони Джошуа - Владимир Кличко, который состоится 29 апреля. На это шоу оппонентка ирландки также пока не определена.
На профессиональном ринге Тэйлор, выступающая в легкой весовой категории, дебютировала в ноябре прошлого года, нокаутировав соперницу в третьем раунде. Второй бой ирландка выиграла по очкам.
Напомним, главным событием вечера бокса 18 марта станет бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и обладателем пояса "регулярного" чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).
В рамках этого шоу также выступят никарагуанец Роман Гонсалес и украинец Александр Усик.
Речь идет об олимпийской чемпионке Лондона-2012 и пятикратной чемпионке мира в любителях 30-летней Кэти Тэйлор (2-0, 1 КО) из Ирландии. Имя ее соперницы пока неизвестно.
Добавим, что Тэйлор добавлена в андеркарт боя Энтони Джошуа - Владимир Кличко, который состоится 29 апреля. На это шоу оппонентка ирландки также пока не определена.
На профессиональном ринге Тэйлор, выступающая в легкой весовой категории, дебютировала в ноябре прошлого года, нокаутировав соперницу в третьем раунде. Второй бой ирландка выиграла по очкам.
Напомним, главным событием вечера бокса 18 марта станет бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и обладателем пояса "регулярного" чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).
В рамках этого шоу также выступят никарагуанец Роман Гонсалес и украинец Александр Усик.