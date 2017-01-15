Фредди Роуч назвал Геннадия Головкина "королем" pound-for-pound

Тренер объяснил, почему считает так.
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Фредди Роуч. Фото с сайта thaboxingvoice.com
Известный американский тренер по боксу Фредди Роуч рассказал, почему считает чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) "королем" pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории), сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Он очень хороший боксер и очень хороший панчер, плюс у него есть все необходимые инструменты. Другие боксеры могут быть прекрасными бойцами, но у них нет той нокаутирующей силы, что есть у Головкина. У GGG больше атрибутов, чем у кого-либо другого.
Я считаю, что Головкину нужно подняться в более тяжелую категорию ради более сильных соперников. Лучшие оппоненты сейчас в более тяжелых весах, и если он хочет их, ему нужно подняться. Все боксеры, которые хотят быть великими, пробуют себя в разных весах", - заявил Роуч в интервью Fight Hub TV.
Добавим, что Головкин является лучшим нокаутером в истории среднего веса. Также на его счету серия из 23-х досрочных побед.
"Он очень хороший боксер и очень хороший панчер, плюс у него есть все необходимые инструменты. Другие боксеры могут быть прекрасными бойцами, но у них нет той нокаутирующей силы, что есть у Головкина. У GGG больше атрибутов, чем у кого-либо другого.
Я считаю, что Головкину нужно подняться в более тяжелую категорию ради более сильных соперников. Лучшие оппоненты сейчас в более тяжелых весах, и если он хочет их, ему нужно подняться. Все боксеры, которые хотят быть великими, пробуют себя в разных весах", - заявил Роуч в интервью Fight Hub TV.
Добавим, что Головкин является лучшим нокаутером в истории среднего веса. Также на его счету серия из 23-х досрочных побед.