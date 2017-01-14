Перед боем в Канаде казахстанский нокаутер Джукембаев провел спарринг с экс-соперником Теренса Кроуфорда

Непобежденный боксер выйдет на ринг 28 января против мексиканца.
Сегодня 13:32
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Фото с сайта karljessy.com
25-летний казахстанский боксер-нокаутер Батыр Джукембаев в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, насколько важен в его карьере успех в следующем поединке, который он проведет с мексиканцем Давидом Ранхелом.
На счету 23-летнего Ранхела 16 профессиональных боев и 12 побед (8 - досрочных). Первое поражение мексиканец потерпел после 10 успешных встреч в бою с Джуниором Рамиресом из Никарагуа за юниорский пояс WBC. Проиграл Ранхел и в другом титульном бою за региональный пояс WBC Fecombox, уступив по очкам соотечественнику Омару Тиенде.
- Соперник хороший, но мы пока не смотрели его в деле. Не смотрели бои. На этой неделе приступим к изучению.
- Второй бой по регламенту восьми раундов. Наверное, очень непросто грамотно распределить силы на все раунды, чтобы провести их ровно?
- Да, это нелегко, но мы ведь к этому готовимся. Слава Всевышнему, я сейчас себя очень хорошо чувствую.
- Сейчас первый бой в году, а как выглядит общий план на 2017 год? Сколько боев запланировано?
- Пока ничего не могу сказать. После этого боя все будет ясно.
- Семь побед подряд. По линии какой организации планируете продвигаться в рейтинге?
- На этот вопрос можно будет ответить после встречи с Ранхелем.
- Батыр, Вы проводили четырех- и шестираундовые бои, а следующий бой будет восьмираундовый. Как меняется процесс и режим тренировок?
- Меняются нагрузки. И количество раундов спаррингов.
- А кто выступает спарринг-партнером?
- Спарринг-партнеров много. С разных залов приходят. Например, последний спарринг я проводил с Дьерри Жаном, бывшим соперником Теренса Кроуфорда. Выбор есть. Подготовка идет полным ходом.
Напомним, 25-летний Батыр Джукембаев (7-0-0, 6 КО), выступающий в первом полусреднем весе, 28 января в Канаде встретится с мексиканцем Давидом Ранхелем (12-4-0, 8 КО). Регламент боя - восемь раундов.
Другой казахстанец Абылайхан Хусаинов (4-0-0, 3 КО) проведет шестираундовый поединок с еще одним мексиканцем - Оскаром Мехией (8-1-1, 3 КО). В главном бою вечера встретятся непобежденные канадские боксеры Стивен Батлер (18-0-1, 15 КО) и Брендон Кук (17-0, 10 КО). На кону в поединке будут стоять североамериканские пояса IBF и WBA в первом среднем весе.
На счету 23-летнего Ранхела 16 профессиональных боев и 12 побед (8 - досрочных). Первое поражение мексиканец потерпел после 10 успешных встреч в бою с Джуниором Рамиресом из Никарагуа за юниорский пояс WBC. Проиграл Ранхел и в другом титульном бою за региональный пояс WBC Fecombox, уступив по очкам соотечественнику Омару Тиенде.
- Соперник хороший, но мы пока не смотрели его в деле. Не смотрели бои. На этой неделе приступим к изучению.
- Второй бой по регламенту восьми раундов. Наверное, очень непросто грамотно распределить силы на все раунды, чтобы провести их ровно?
- Да, это нелегко, но мы ведь к этому готовимся. Слава Всевышнему, я сейчас себя очень хорошо чувствую.
- Сейчас первый бой в году, а как выглядит общий план на 2017 год? Сколько боев запланировано?
- Пока ничего не могу сказать. После этого боя все будет ясно.
- Семь побед подряд. По линии какой организации планируете продвигаться в рейтинге?
- На этот вопрос можно будет ответить после встречи с Ранхелем.
- Батыр, Вы проводили четырех- и шестираундовые бои, а следующий бой будет восьмираундовый. Как меняется процесс и режим тренировок?
- Меняются нагрузки. И количество раундов спаррингов.
- А кто выступает спарринг-партнером?
- Спарринг-партнеров много. С разных залов приходят. Например, последний спарринг я проводил с Дьерри Жаном, бывшим соперником Теренса Кроуфорда. Выбор есть. Подготовка идет полным ходом.
Напомним, 25-летний Батыр Джукембаев (7-0-0, 6 КО), выступающий в первом полусреднем весе, 28 января в Канаде встретится с мексиканцем Давидом Ранхелем (12-4-0, 8 КО). Регламент боя - восемь раундов.
Другой казахстанец Абылайхан Хусаинов (4-0-0, 3 КО) проведет шестираундовый поединок с еще одним мексиканцем - Оскаром Мехией (8-1-1, 3 КО). В главном бою вечера встретятся непобежденные канадские боксеры Стивен Батлер (18-0-1, 15 КО) и Брендон Кук (17-0, 10 КО). На кону в поединке будут стоять североамериканские пояса IBF и WBA в первом среднем весе.