Казахстанские нокаутеры Джукембаев и Хусаинов проведут бои с мексиканцами в Канаде

Оба боксера пока не имеют поражений в профессиональной карьере.
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Два казахстанских боксера выступят на вечере бокса, который пройдет в канадском Монреале 28 января, передает корреспондент Vesti.kz.
25-летний Батыр Джукембаев (7-0, 6 КО), выступающий в полусреднем весе, встретится с 23-летним мексиканцем Давидом Рангелом (12-4, 8 КО). Соперник казахстанца в своей карьере боролся за юниорский пояс WBC и титул WBC Fecombox (для представителей Латинской Америки).
25-летний Абылайхан Хусаинов (4-0, 3 КО) встретится с мексиканцем Оскаром Мехия (8-1, 3 КО). Бой боксеров полусреднего веса пройдет по правилам шести раундов.
В главном бою вечера встретятся непобежденные канадские боксеры Стивен Батлер (18-0-1, 15 КО) и Брендон Кук (17-0, 10 КО). На кону в поединке будут стоять североамериканские пояса IBF и WBA в первом среднем весе.
Отметим, что Джукембаев и Хусаинов сотрудничают с компанией Eye of the Tiger Management, которая известна как со-промоутер известного канадского боксера Давида Лемье (36-3, 32 КО). Менеджером казахстанских проспектов является Анна Рева - интервью с ней вы можете прочитать здесь.
Добавим, что Джукембаев в своей профессиональной карьере выступал только в Канаде. Что касается Хусаинова, то он дебютировал в Китае, но остальные три поединка прошли в Канаде.