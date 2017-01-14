Головкин бьет сильнее тяжеловесов, как конь. Джейкобсу я даю 10 раундов - спарринг-партнер GGG

Джулиус Джексон считает американца серьезным оппонентом.
Сегодня 09:22
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Джулиус Джексон и Геннадий Головкин. Фото с сайта ressports.com
Перспективный боксер из Виргинских Островов Джулиус Джексон (19-2, 15 КО), являющийся спарринг-партнером Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), поделился мнением о казахстанском боксере, а также о его будущем поединке с амениканцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).
"Я проводил спарринги с тяжеловесами, но Головкин бьет сильнее них. Он бьет сильнее любого, с кем я когда-либо работал. Он бьет, как конь.
Это будет отличный бой с Джейкобсом. Он - это сила, с которой нельзя не считаться. Джейкобс - отличный боксер, и он, я думаю, даст хороший бой. Он станет самым сильным соперником Головкина на сегодняшний день. Я даю ему девять или десять раундов", - заявил Джексон в интервью ES News.
Добавим, что Джексон помогает Головкину готовиться к бою с Джейкобсом, который состоится 18 марта в Нью-Йорке. Помимо него, спарринг-партнерами казахстанца выступят Пол Мендес, Кит Макнил и Киандре Лезервуд.
"Я проводил спарринги с тяжеловесами, но Головкин бьет сильнее них. Он бьет сильнее любого, с кем я когда-либо работал. Он бьет, как конь.
Это будет отличный бой с Джейкобсом. Он - это сила, с которой нельзя не считаться. Джейкобс - отличный боксер, и он, я думаю, даст хороший бой. Он станет самым сильным соперником Головкина на сегодняшний день. Я даю ему девять или десять раундов", - заявил Джексон в интервью ES News.
Добавим, что Джексон помогает Головкину готовиться к бою с Джейкобсом, который состоится 18 марта в Нью-Йорке. Помимо него, спарринг-партнерами казахстанца выступят Пол Мендес, Кит Макнил и Киандре Лезервуд.