Головкин бьет сильнее тяжеловесов, как конь. Джейкобсу я даю 10 раундов - спарринг-партнер GGG

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 4:0
Суонси Сити Арсенал 0:4
Лестер Сити Челси 0:3
Эвертон Манчестер Сити 4:0
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 1:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Атлетик 0:0
Барселона Лас-Пальмас 5:0
Атлетико М Бетис 1:0
Депортиво Вильярреал 0:0
Валенсия Эспаньол 2:1
Сельта Алавес 1:0
Спортинг Х Эйбар 2:3
Севилья Реал М 2:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 0:1
Интер Кьево 3:1
Кальяри Дженоа 4:1
Удинезе Рома 0:1
Фиорентина Ювентус 2:1
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 0:2
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 0:1
Греция (U-18) Латвия (U-18) 0:0 п. 8:7
Россия (U-18) Болгария (U-18) 3:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Акжайык Тирана 2:0
Окжетпес Азербайджан (U-21) 2:2
Тобол Тирана 3:1
Ордабасы Интер Бк 0:0
Шахтер КСМ Политехника Яссы 0:0
Кыран Шамкир 1:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг Спартак 6:3
ЦСКА Сибирь 2:1
Слован Барыс 4:1
Медвешчак Автомобилист 0:2
Адмирал Йокерит 5:4 ОТ
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 2:3 Б
Локомотив Нефтехимик 3:1
Трактор Спартак 3:2
СКА Сибирь 6:2
Слован Югра 3:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Торос 2:1
Сарыарка Ижсталь 3:1
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 2:4
Дания (U-18) Италия (U-18) 1:4
Китай (U-18) Польша (U-18) 0:1 ОТ
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 2:0
Бейбарыс Риттен Спорт 2:3 Б
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 3:2 Б
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 1:4
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 2:3 ОТ
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 1:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 3:2
Горняк Арлан 2:3
Кулагер Астана 3:1
Горняк Арлан 1:3
Алматы Иртыш 5:4 ОТ
Темиртау Номад 5:6 Б
Алматы Иртыш 4:3 ОТ
Темиртау Номад 4:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 7:1
Акжайык Локомотив 4:3
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 18:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 18:40
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Буревестник-Алматы Тараз 3:1
Атырау Есиль СК 3:1
Павлодар ТНК "Казхром" 3:1
Тараз Атырау 0:3
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 1:3
Алтай Павлодар 3:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 17:6
Динамо Мс Астана 12:4
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Жен 1:0
Моминов Басс 04:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Коппейанс Бублик 1:2
Ли Бублик 1:2
Шведова Бегу 1:2
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Ирландия Казахстан 12:0
Малайзия Гонконг 9:0
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 83:66
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Реал М 2:1
Малага Реал Сосьедад 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Ювентус 2:1
Торино Милан 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Словения (U-18) 19:30
Санкт-Петербург (U-18) Словакия (U-18) 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Йокерит 15:30
Барыс Салават Юлаев 19:30
Локомотив Лада 22:00
Динамо М Ак Барс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Буревестник-Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
УНИКС ЦСКА 21:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Шведова Бегу 1:2
Свитолина Воскобоева 12:00
Бублик Пуиль 12:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Голубев Аревальо 16:00
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Казахстан Гонконг 16:15
Малайзия Ирландия 18:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Йокерит 15:30
Барыс Салават Юлаев 19:30
Локомотив Лада 22:00
Динамо М Ак Барс 22:30
Трактор Автомобилист 20:00
Спартак Слован 22:30
Медвешчак Югра 23:55
Металлург Нк Барыс 18:00
Металлург Мг Авангард 20:00
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Динамо М ЦСКА 22:30
Амур Адмирал 15:30
Металлург Мг Авангард 20:00
СКА Йокерит 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Химик Вс Торпедо УК 20:00
ТХК Сарыарка 20:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 19:00
Номад Алматы 19:00
Иртыш Кулагер 19:00
Астана Горняк 19:00
Бейбарыс Темиртау
Астана Горняк
Иртыш Кулагер
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Бейбарыс Темиртау
Астана Алматы 17:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
УНИКС ЦСКА 21:00
Астана Зенит СПб 16:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Буревестник-Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Буревестник-Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Астана
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Алтай Иртыш-Казхром
Жетысу Алтай
Алматы Астана
Иртыш-Казхром Караганда
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Фрайбург Бавария 01:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Сити Тоттенхэм 23:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 01:45
Лас-Пальмас Депортиво 01:45
Реал М Малага 21:15
Вильярреал Валенсия 01:45
Эйбар Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Торино Милан 01:45
Кьево Фиорентина 23:00
Милан Наполи 01:45
Рома Кальяри 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Актобе Флямуртари
Тобол Шамкир
Кайрат Оренбург
Кыран Сабаил
Алтай Александрия
Ордабасы Габала 20:00
Акжайык Меппен
Иртыш Габала
Окжетпес Монтана
Атырау Карабах
Актобе Анжи
Актобе Анжи
Шахтер Арсенал Тл
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Словения (U-18) 19:30
Санкт-Петербург (U-18) Словакия (U-18) 22:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Свитолина Воскобоева 12:00
Бублик Пуиль 12:30
Аррубаррена-Веcино Путинцева 07:30
Тиафо Кукушкин 07:30
Ирогойен, Сойлу Крейчикова, Воскобоева 06:00
Кинг, Шведова Ван, Вонгтеанчай 06:00
Хибино, Росольска Путинцева, Риске 06:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Голубев Аревальо 16:00
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Казахстан Гонконг 16:15
Малайзия Ирландия 18:30
Ирландия Гонконг 16:15
Казахстан Малайзия 18:30
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Анли - Lyndoch (145 km) 06:00
Групповая гонка. Общий зачет 01:00
Групповая гонка. Этап 2. Стёрлинг - Paracombe (148.5 km) 06:15
Групповая гонка. Этап 3. Glenelg - Victor Harbor (144 km) 06:30
Групповая гонка. Этап 4. Норвуд - Campbelltown (149.5 km) 07:00
Групповая гонка. Этап 5. Макларен-Вейл - Willunga Hill (151.5 km) 06:40
Групповая гонка. Этап 6. Аделаида - Аделаида (90 km) 09:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 14:00
Акжайык Маяк
Акжайык СКА-Свердловск
Акжайык СКА-Свердловск
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
Аят Кайрат
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 18:30
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 20:15
Масс-старт. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 16:00
Эстафета. 4х6 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 19:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 16:30
Эстафета. 4х10 км.. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 18:00
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Кого Вы считаете самой сексуальной спортсменкой Казахстана?

Головкин бьет сильнее тяжеловесов, как конь. Джейкобсу я даю 10 раундов - спарринг-партнер GGG

Джулиус Джексон считает американца серьезным оппонентом.

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4 Комментария
Джулиус Джексон и Геннадий Головкин. Фото с сайта ressports.com
Джулиус Джексон и Геннадий Головкин. Фото с сайта ressports.com
Перспективный боксер из Виргинских Островов Джулиус Джексон (19-2, 15 КО), являющийся спарринг-партнером Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), поделился мнением о казахстанском боксере, а также о его будущем поединке с амениканцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).

"Я проводил спарринги с тяжеловесами, но Головкин бьет сильнее них. Он бьет сильнее любого, с кем я когда-либо работал. Он бьет, как конь.

Это будет отличный бой с Джейкобсом. Он - это сила, с которой нельзя не считаться. Джейкобс - отличный боксер, и он, я думаю, даст хороший бой. Он станет самым сильным соперником Головкина на сегодняшний день. Я даю ему девять или десять раундов", - заявил Джексон в интервью ES News.

Добавим, что Джексон помогает Головкину готовиться к бою с Джейкобсом, который состоится 18 марта в Нью-Йорке. Помимо него, спарринг-партнерами казахстанца выступят Пол Мендес, Кит Макнил и Киандре Лезервуд.
Просмотров: 1996  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Dron777 Сегодня 09:40
Статус: Профи
Рейтинг: 383
если честно то гена по росту как лебедь но антропометрия и вес средневеса. значит дело в связках и прочности костей.
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Nurlan Сегодня 09:53
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 244
Dron777, бывают такие люди, сам такого одного знаю. Он по силе не уступают сверстникам, которые на 10 кг тяжелее него. Видимо наш Гена именно из этой категории. Ну тогда он по идее может и во второй средневес легко перебраться, хоть и по телосложению будет мельче оппонентов.
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Dron777 Сегодня 10:04
Статус: Профи
Рейтинг: 383
Nurlan, Я походу понял. дело в скорости и в прочности костей хрящей и т.д. возьмем пистолет с пульками пластмассовыми детский. и настоящий. если зарядить настоящий пистолет с пластмасовой пулей но с порохом будет конечно больно и пуля скорей всего пройдет мягкие ткани но пуля разлетится об кость.
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Kaizer Сегодня 09:40
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5133
а я даю 8!
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