Промоутер Геннадия Головкина ожидает аншлаг на бое с Дэниэлом Джейкобсом

Их поединок пройдет 18 марта в Нью-Йорке.

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы Геннадия Головкина, ожидает аншлаг на бое казахстанского боксера с американцем Дэниэлом Джейкобсом.

Организаторы довольны, как раскупаются билеты на вечер бокса. По словам Леффлера, их цена выше, чем на прошлый бой Головкина в Нью-Йорке. Он уверен, что фанаты не просто так потратят свои деньги.

"Мы определенно ждем аншлага на Madison Square Garden, - признался в интервью BoxingScene Леффлер. - На это можно посмотреть с другой стороны. Когда у вас в продаже есть 5 тысяч билетов стоимостью 100 долларов - это стоит того, чтобы попасть на самую знаменитую арену в мире и наблюдать за таким боем.

Билеты на этот вечер бокса раскупаются куда активнее тех шоу, о старте которых было объявлено раньше. Я думаю, что это реакция фанатов. Билеты на бой стоят дороже, чем на поединок с Давидом Лемье, например, на места у ринга они начинаются с 1 000 долларов. Однако в целом цена билетов - доступная.

Конечно, это дороже, чем в случае с Лемье, но в бою с Джейкобсом у вас есть шанс увидеть двух парней на пике их карьер. Вдобавок в андеркарте будет выступать Роман "Чоколатито" Гонсалес, так что цена является оправданной.

Вне зависимости от того, будут фанаты на арене или купят трансляцию на телеканале HBO, наша цель - подарить им настоящее зрелище, насколько это возможно. Это шоу определенно стоит их денег".

Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO, а в нашей стране его в прямом эфире будут транслировать "Казахстан" и KazSport.