Экс-боксер "Астана Арланс" Мирас Жакупов дебютировал с победы на профи-ринге

Свой первый поединок он проводил в китайском Шанхае.
Сегодня 22:17
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Фото: vk.com
Чемпион WSB в составе казахстанского клуба "Астана Арланс" Мирас Жакупов с победы дебютировал на профессиональном ринге, сообщает группа "Профи Бокс Казахстана" ВКонтакте.
Свой дебютный бой 27-летний Жакупов проводил в китайском Шанхае. Его соперником был местный боксер Гуаньжи Жен, для которого этот поединок также стал первым на профи-ринге.
По итогам четырех раундов победу праздновал боксер из Казахстана. Сам поединок проходил в рамках полулегкого веса (до 126 фунтов - 57,2 килограмма).
Свой дебютный бой 27-летний Жакупов проводил в китайском Шанхае. Его соперником был местный боксер Гуаньжи Жен, для которого этот поединок также стал первым на профи-ринге.
По итогам четырех раундов победу праздновал боксер из Казахстана. Сам поединок проходил в рамках полулегкого веса (до 126 фунтов - 57,2 килограмма).