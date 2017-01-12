Головкин побьет Джейкобса, но проиграет Юбенку - Карл Фроч

При этом экс-чемпион назвал GGG опасным средневесом.
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Фото: twitter.com
Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч считает, что американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) не сможет справиться с силой казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
"Это хороший бой. Дэниэл - жесткий и разносторонний боец. Мне нравится, как он действует. Он станет испытанием для Головкина. Можно даже сказать, что это его первое настоящее испытание. Однако я думаю, что Головкин - чересчур для Джейкобса. Геннадий отличный панчер и, думаю, сила его удара станет определяющим фактором. Он - очень опасный средневес", - заявил Фроч в интервью iFL TV.
В то же время британец уверен, что его соотечественник Крис Юбенк-младший способен победить Головкина. "Юбенк-младший - очень хороший боец, мастеровитый, жесткий и натренированный. Он - реальная сила своего веса, с которой нельзя не считаться. Я бы посмотрел его бой с Головкиным и думаю, что Юбенк может его победить", - добавил Фроч.
Также экс-чемпион считает, что и у мексиканца Сауля "Канело" Альвареса есть шансы на победу в бою с Головкиным. Подробнее можно прочитать здесь.
Добавим, что бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. В Казахстане трансляцию вечера бокса будут вести "Казахстан" и KazSport.
"Это хороший бой. Дэниэл - жесткий и разносторонний боец. Мне нравится, как он действует. Он станет испытанием для Головкина. Можно даже сказать, что это его первое настоящее испытание. Однако я думаю, что Головкин - чересчур для Джейкобса. Геннадий отличный панчер и, думаю, сила его удара станет определяющим фактором. Он - очень опасный средневес", - заявил Фроч в интервью iFL TV.
В то же время британец уверен, что его соотечественник Крис Юбенк-младший способен победить Головкина. "Юбенк-младший - очень хороший боец, мастеровитый, жесткий и натренированный. Он - реальная сила своего веса, с которой нельзя не считаться. Я бы посмотрел его бой с Головкиным и думаю, что Юбенк может его победить", - добавил Фроч.
Также экс-чемпион считает, что и у мексиканца Сауля "Канело" Альвареса есть шансы на победу в бою с Головкиным. Подробнее можно прочитать здесь.
Добавим, что бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. В Казахстане трансляцию вечера бокса будут вести "Казахстан" и KazSport.