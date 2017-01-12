Головкин побьет Джейкобса, но проиграет Юбенку - Карл Фроч

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
СКА Авангард 5:3
ЦСКА Металлург Нк 2:0
Медвешчак Барыс 4:5
Амур Динамо Мн 1:0
Куньлунь Ред Стар Йокерит 6:3
Салават Юлаев Торпедо НН 1:6
Локомотив Ак Барс 2:1
Металлург Мг Спартак 6:3
ЦСКА Сибирь 2:1
Медвешчак Автомобилист 0:2
Слован Барыс 4:1
Адмирал Йокерит 5:4 ОТ
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 2:3 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 5:3
Сарыарка Молот-Прикамье 4:3 ОТ
Торпедо УК Торос 2:1
Сарыарка Ижсталь 3:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 2:4
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 4:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 5:0
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 2:1
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 1:6
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 2:1 ОТ
Италия (U-18) Польша (U-18) 1:0
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 2:4
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 2:0
Бейбарыс Риттен Спорт 2:3 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 3:2
Горняк Арлан 2:3
Кулагер Астана 3:1
Горняк Арлан 1:3
Алматы Иртыш 5:4 ОТ
Темиртау Номад 5:6 Б
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 72:53
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 88:52
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Алматы 0:3
ТНК "Казхром" Алтай 2:3
Тараз Павлодар 0:3
Алматы Тараз 3:1
Атырау Есиль СК 3:1
Павлодар ТНК "Казхром" 3:1
Тараз Атырау 0:3
ТНК "Казхром" Алматы 1:3
Алтай Павлодар 3:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 4:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Атлетик 0:0
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 0:2
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 0:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат Кукеси 1:0
Акжайык Тирана 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Лонг Бич (США) - 2017"
Гомес, Кинг Каловелонис, Хабибулин 2:0
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Коппейанс Бублик 1:2
Ли Бублик 1:2
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 17:6
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 7:1
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 4:0
Суонси Сити Арсенал 0:0
Лестер Сити Челси 23:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Атлетик 0:0
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Азербайджан (U-21) 20:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Йокерит 5:4 ОТ
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 2:3 Б
Локомотив Нефтехимик 1:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Торос 2:1
Сарыарка Ижсталь 3:1
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 2:4
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Бейбарыс Риттен Спорт 2:3 Б
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 1:1
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 3:1
Горняк Арлан 1:3
Алматы Иртыш 5:4 ОТ
Темиртау Номад 5:6 Б
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тараз Атырау 0:3
ТНК "Казхром" Алматы 1:3
Алтай Павлодар 3:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Ли Бублик 1:2
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 7:1
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Суонси Сити Арсенал 0:0
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Сельта Алавес 21:15
Севилья Реал М 01:45
Малага Реал Сосьедад 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Азербайджан (U-21) 20:00
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Тобол Тирана 20:00
Ордабасы Интер Бк 20:00
Актобе Флямуртари
Кайрат Оренбург
Кыран Сабаил
Алтай Александрия
Ордабасы Габала 20:00
Акжайык Меппен
Иртыш Габала
Окжетпес Монтана
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Латвия (U-18) 19:30
Россия (U-18) Болгария (U-18) 22:00
Казахстан (U-18) Словения (U-18) 19:30
Санкт-Петербург (U-18) Словакия (U-18) 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Локомотив Нефтехимик 1:1
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Металлург Нк Барыс 18:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 1:1
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Астана Горняк
Иртыш Кулагер
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Бейбарыс Темиртау
Бейбарыс Темиртау
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 18:30
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 20:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 19:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Жен
Моминов Басс
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 14:00
Акжайык Маяк
Акжайык Маяк
Акжайык СКА-Свердловск
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Астана
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Аррубаррена-Веcино Путинцева 06:00
Свитолина Воскобоева 06:00
Шведова Бегу 06:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
Аят Кайрат
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Головкин побьет Джейкобса, но проиграет Юбенку - Карл Фроч

При этом экс-чемпион назвал GGG опасным средневесом.

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11 Комментариев
Фото: twitter.com
Фото: twitter.com
Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч считает, что американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) не сможет справиться с силой казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

"Это  хороший бой. Дэниэл - жесткий и разносторонний боец. Мне нравится, как он действует. Он станет испытанием для Головкина. Можно даже сказать, что это его первое настоящее испытание. Однако я думаю, что Головкин - чересчур для Джейкобса. Геннадий отличный панчер и, думаю, сила его удара станет определяющим фактором. Он - очень опасный средневес", - заявил Фроч в интервью iFL TV.

В то же время британец уверен, что его соотечественник Крис Юбенк-младший способен победить Головкина. "Юбенк-­младший - очень хороший боец, мастеровитый, жесткий и натренированный. Он - реальная сила своего веса, с которой нельзя не считаться. Я бы посмотрел его бой с Головкиным и думаю, что Юбенк может его победить", - добавил Фроч.

Также экс-чемпион считает, что и у мексиканца Сауля "Канело" Альвареса есть шансы на победу в бою с Головкиным. Подробнее можно прочитать здесь.

Добавим, что бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. В Казахстане трансляцию вечера бокса будут вести "Казахстан" и KazSport.
Просмотров: 2477  Комментариев: 11
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Комментарии

 
 
Dron777 Сегодня 20:22
Статус: Профи
Рейтинг: 372
говорю же юбенк в астану просится
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damir aliev Сегодня 20:39
Статус: МСМК
Рейтинг: 775
Забирайте титул у сондерса и подпиши контракт пустые слова и противно их слушать!Был шанс и ты его упустил струсил боишься а значит ляжешь!Это как школьники один другому говорит пойдем выйдет по разам ну 2 соглашается выходят и тот который предложил спрыгивает тоже самое!
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AbduRahman _________ Сегодня 20:54
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 613
то есть по его логике Сондерсу ГГГ влетит в одну калиткУ!!!!ГГГ их обоих в один день уделает!!!да и Джэйкобс тоже
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Елдос Шапатов Сегодня 20:54
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Пустословы эти британцы
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Станислав Сегодня 20:54
Статус: Дублёр
Рейтинг: 187
Отсо.и! У меня других слов нет!
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мади кайыржан Сегодня 20:59
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 275
Фроч чувство юмора на пенсия не потерял оказывается.
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Тулеби Калуов Сегодня 21:02
Статус: Юниор
Рейтинг: 57
Юбенк мл никогда не приедет в АСТАНУ.он домашний боксер и еще папин сынок. ГЕННАДИЙ дал ему шанс.приехав к нему домой в АНГЛИЮ. И теперь через ФРОЧА...И.Т.Д.
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Руся Махамбетов Сегодня 21:08
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 680
кто такой Джейкобс, кто такой Юбенк?! разницу надо знать ГОСПОДИН Фроч!
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Kaizer Сегодня 21:14
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5128
Фроч так говорит, потому что дела Юбенка ведет Хирн.
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Lampa Bumaga Сегодня 21:19
Статус: Юниор
Рейтинг: 79
Я не думал ,что антропометрические данные Юбенка на ровне с Фрочем .По фоте они совсем одинаковые .Значит у Юбенка есть шанс побить маленького Головкина.
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Бекжан Бителеуов Сегодня 21:24
Статус: Юниор
Рейтинг: 59
Карл Фроч - клоун
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